Масштабная комбинированная атака России на Украину, начавшаяся утром 24 марта и продлившаяся практически 21 час, стала не просто очередной серией прилетов по территории противника, а качественно новым этапом тактики ведения боевых действий. Российские военные применили около тысячи беспилотников, но главным оказалось не количество, а качество целей. Под удар попали стратегические объекты киевского режима, которые раньше считались относительно защищенными. Подробности — в материале 360.ru.

Беспрепятственная атака на здания СБУ Одним из эпицентров атаки стала Винницкая область, по которой Россия ударила беспилотниками «Герань-2». Основной целью стали здания Службы безопасности Украины, сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев в своем телеграм-канале. «Точечный удар по СБУ с уничтожением цифрового контура», — написал он. Лебедев отметил, что удар произвели в дневное время, и, судя по точности попадания, его заранее привязали к конкретной функциональной части комплекса. При этом отсутствовало какое-либо противодействие со стороны ПВО: беспилотник достиг цели без препятствий.

После предыдущих массированных ударов система ПВО перегружена, а плотность прикрытия на отдельных направлениях проседает. Сергей Лебедев

Во время атаки в здании находились не только сотрудники СБУ, но и представители высшего командного состава ВСУ, а также иностранные военные специалисты.

«Косвенно это подтверждается характером эвакуации: не менее семи человек были вывезены в тяжелом состоянии, при этом погибших также зафиксировали — их транспортировали отдельно, на машинах с военными номерами», — подчеркнул Лебедев. В беседе с РИА «Новости» координатор пророссийского подполья заявил, что подтвердилась гибель как минимум двух человек. Однако главный урон, по мнению экспертов, заключается даже не в этом. После попадания дрона на объекте возникли сильный пожар и последовавшая за ним детонация. «Наиболее чувствительный момент — возможное уничтожение серверной инфраструктуры. Если данные подтверждаются, это означает потерю части оперативных баз, каналов связи и координационных инструментов», — указал Лебедев. В этом случае управляемость и устойчивость регионального узла СБУ временно снизится. Учитывая удары по аналогичным объектам на других украинских территориях, можно говорить о целенаправленной кампании по ликвидации управленческих и цифровых центров.

Удар по «Звезде» в Шостке Не менее сокрушительный удар российские бойцы нанесли по военно-промышленному потенциалу противника. Целью массированной атаки в Сумской области стал завод «Звезда» в Шостке, который имеет критическое значение для обеспечения ВСУ. На нем ведется производство взрывчатых веществ, представляющих собой базу для артиллерийских боеприпасов, инженерных зарядов и ряда элементов ракетного вооружения. «Удары по таким предприятиям бьют не по моментальному фронту, а по его будущим возможностям — накоплению и восполнению боекомплекта», — пояснил Лебедев. По заводу ударили с помощью не менее 25 беспилотников. Такое количество дронов говорит о стремлении достичь гарантированного поражения объекта. Судя по всему, цель достигнута — после атаки начались крупный пожар и продолжительные вторичные взрывы. Лебедев подчеркнул, что поражение «Звезды» стало частью последовательной работы по военно-промышленному контуру. Такие удары несут отложенный эффект: интенсивность боевых действий противника неминуемо снизится путем износа его ресурсной базы.

Политические сигналы и эволюция беспилотников В общей сложности вчерашний налет ВС России на Украину длился почти 21 час. Противник насчитал в своем воздушном пространстве почти тысячу российских беспилотников, которые летели по множеству крупных городов. По словам военкора Александра Коца, масштаб атаки говорит о том, что Россия перешла к новому этапу воздушного наступления. Также удары преследовали и несколько политических целей: Россия продемонстрировала, что значительно нарастила промышленный потенциал и способна применять такое количество БПЛА за сутки;

Мир увидел, как эволюционировали российские беспилотники. В первую очередь по скорости полета. Коц отметил, что все украинские системы перехвата быстро устаревают и не успевают за дронами ВС России как в прямом, так и в технологическом смысле.

Атака стала сигналом не только Украине, но и Ближнему Востоку. Стало очевидно, что хваленые специалисты главы киевского режима Владимира Зеленского, которые отправились помогать бороться с иранскими дронами, не в силах защитить даже собственные территории. «Вся эта история с богатым опытом перехвата, как сказал Трамп, не более чем пиар», — подчеркнул военкор. Коц также напомнил, что накануне ФСБ предотвратила теракт с использованием дронов на оптоволокне, а значит, удары по зданиям СБУ могли стать зеркальным ответом на попытки киевского режима вести террористическую деятельность против России.

Говорил же глава ФСБ, что Россия может привести в чувство украинские спецслужбы. Получите и распишитесь. Александр Коц

Переломный удар Атака России на этот раз по-настоящему всколыхнула украинскую верхушку. Так, мэр Львова Андрей Садовой выступил с эмоциональным заявлением о ненадлежащей работе ПВО. Он потребовал отчета о том, почему «Герани» долетели до города.

«Мы каждый день покупаем дроны, антидроновые системы, все, что нас просят, и передаем. Мы львиную часть бюджета города тратим на поддержку военных. Поэтому я думаю, что вопросов очень много ко всем», — сказал он в беседе с «Новини Live». В ответ командующий СБС Украины Роберд (Мадяр) Бровди призвал главу Львова «сделать одолжение» и прекратить упреки. Он заверил, что украинские силы ПВО уничтожают 95-97% российских беспилотников на разных рубежах, и назвал такой показатель беспрецедентным в мире. Однако при этом почему-то признал, что еще есть над чем работать. Очевидно, что для Украины 24 марта 2026 года стало днем окончательного понимания, что прежние методы ведения боевых действий, ставка на западных партнеров и устаревшие системы ПВО больше не помогают.