ФСБ предотвратила серию терактов с СВУ и беспилотниками в Москве и Подмосковье

Украинские спецслужбы готовили диверсионно-террористические акты с применением СВУ и дронов против критически важных объектов, представителей органов власти, военнослужащих Минобороны и сотрудников правоохранительного блока в Москве и Московской области. Преступления предотвратила ФСБ.

Взрывные устройства замаскировали под стельки для обуви с электронным подогревом. Средства поражения доставили из Польши транзитом через Белоруссию, а затем планировали отправить в зону СВО под видом гуманитарной помощи. При взрыве военные, надевшие обувь с такой стелькой, лишились бы ног.

Кроме того, сотрудники ведомства сорвали попытку украинских спецслужб приобрести у столичного предприятия дроны, способные переносить груз массой до 20 килограммов. Для этого диверсанты использовали взломанные аккаунты россиян.

Информация о готовившихся терактах поступила в спецслужбы заранее. ФСБ, МВД и Росгвардия перешли на усиленный режим работы и смогли сорвать замыслы террористов.

Накануне глава ДНР Денис Пушилин рассказал о сорванной попытке подорвать автомобиль одного из высокопоставленных чиновников республики. Подрывника задержали, он дает признательные показания.