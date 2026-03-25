«Этого нельзя допустить». На Западе сделали истеричное заявление об Украине

Премьер Нидерландов Йеттен пожаловался на усталость от конфликта на Украине

Странам Европы нельзя отвлекаться от украинского конфликта на другие войны. Об этом в ходе выступления в национальном парламенте заявил премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен, его слова привел «Укринформ» .

«Есть риск, что наступит усталость от затяжного конфликта через другие события, что другие боевые действия отвлекут наше внимание. Допустить этого нельзя», — сказал Йеттен.

Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что Россия и Украина приблизились к соглашению по урегулированию конфликта.

Глава Белого дома подчеркивал, что считает вполне реальной перспективу договоренностей, но не раскрыл степень контактов сторон и о каком именно формате договоренностей идет речь.

Ранее депутат Верховной рады Украины Анна Скороход предложила пересмотреть административные границы Донбасса ради договора с Россией.