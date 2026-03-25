Лебедев: по зданиям СБУ в Ивано-Франковске и Виннице нанесен удар

По зданию СБУ в Ивано-Франковске нанесли удар, двое работников ликвидированы, еще 16 пострадали. Об этом заявил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА «Новости» .

«Основной целью стали здания Службы безопасности Украины, „скорые“ вывезли не менее 16 раненых, часть из них в тяжелом состоянии, подтверждена гибель как минимум двух человек», — заявил он.

Также атаковали объект СБУ в Виннице. По данным собеседника агенства, на момент ЧП внутри здания были представители высшего руководства ВСУ и специалисты из других стран.

«Не менее семи человек были вывезены в тяжелом состоянии», — объяснил Лебедев.

Ранее в Минобороны сообщили, что российская армия нанесла массированный удар по важным военным объектам на Украине. Такие меры стали ответом на террористические атаки боевиков ВСУ.