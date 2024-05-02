Бердычи: почему важно взятие этого пункта и что будет дальше | 360°

Спецоперация 02 мая 2024, 22:37 Освобождение Бердычей. ВСУ лишились еще одного важного укрепрайона Политик Филипчук: переоценить освобождение Бердычей невозможно РИА «Новости»

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Российские войска освободили населенный пункт Бердычи, расположенный на территории Донецкой Народной Республики. Армия продолжает продвижение на Запад, прокладывая путь к реке Волчья и Карловскому водохранилищу. Почему освобождение Бердычей важно и что будет дальше — в материале 360.ru.

Бердычи: где это на карте

Бердычи — село в Ясиноватском районе ДНР. Оно расположено в трех километрах к северу от Орловки в верховьях реки Дурной, которая впадает в Карловское водохранилище.

После освобождения Авдеевки украинское военное командование ставило своей задачей во что бы то ни стало остановить продвижение российской армии на этом направлении. ВСУ организовали мощную оборону на линии сел Бердычи — Семеновка — Орловка, рассказал 360.ru политик, глава Каховского муниципального округа Херсонской области Павел Филипчук.

«В рамках этой задачи село Бердычи стало одним из важных для ВСУ укрепрайонов для цели сдерживания нашего наступления, которое стремительно развивалось», — отметил специалист.

Бердычи находятся на ключевой дороге, по которой происходило снабжение донбасской группировки ВСУ. Взятие этого населенного пункта в значительной мере ухудшило логистику оставшейся на этом участке фронта группировки украинской армии.

РИА «Новости»

Как освободили Бердычи

По мере отступления ВСУ на запад от Авдеевки боевики стягивали основные резервы к Бердычам, Тоненькому и Орловке, пытаясь «уцепиться зубами» и остановить дальнейшее продвижение российских сил, рассказал 360.ru председатель правления Общероссийской организации «Офицеры России», подполковник запаса, военный эксперт Роман Шкурлатов.

ВС России освободили Орловку 19 марта, затем — Тоненькое. О его взятии Минобороны официально сообщило 21 марта. Далее оставался один населенный пункт, важный укрепрайон ВСУ — Бердычи.

«Что касается Бердычей, то уже 1 мая, то есть вчера, в Telegram-канале 15-й отдельной гвардейской мотострелковой Александрийской бригады, которая имеет негласное название „Черные гусары“, было опубликовано видео, на котором бойцы этого соединения развернули копию исторического стандарта пятого гусарского Александрийского полка <…> и заявили, что александрийцы полностью зачистили Бердычи от нацистов», — отметил эксперт.

Минобороны 2 мая официально подтвердило эту информацию. В ходе освобождения населенного пункта удалось взять в плен большое количество украинских бойцов.

ВСУ понесли огромные потери, тогда как ВС России врываются в новые населенные пункты, нанося «кинжальные удары» и «отгрызая метр за метром» территорию, заявил Шкурлатов.

РИА «Новости»

Почему взятие Бердычей так важно в ходе СВО

Благодаря освобождению Бердычей оказалась полностью зачищена вторая линия обороны на Авдеевском направлении. Враг не сумел надолго на ней закрепиться, и наступление российской армии продолжилось, отметил собеседник 360.ru.

«Освобождение села Бердычи также расширяет плацдарм наших войск и позволяет усилить огневое давление на дорогу, ведущую к Покровску. Покровск является одним из крупнейших и ближайших к Донецкой Народной Республике хабов ВСУ, через который идет логистика украинской армии», — подчеркнул эксперт.

Именно поэтому освобождение Бердычей очень важно. В целом ситуация на поле боя складывается не в пользу украинских войск. Они ограничены в вооружении, несмотря на американскую поддержку. Также ВСУ не хватает боеприпасов, у них огромные проблемы с живой силой.

Мы все видим, как идет мобилизация, даже после принятия драконовского закона на Украине. В общем, людей у них не хватает, поэтому фронт у них то там, то здесь проваливается. Роман Шкурлатов Военный эксперт

РИА «Новости»

Что будет после Бердычей

Положение, в котором оказалась украинская армия, позволяет ВС России действовать по принципу «удара рапирой» — атаковать вглубь территории врага по важным логистическим узлам. Одним из них стало Очеретино.

Это такой очеретенский выступ получился на фронте. Он уже находится в наших руках. Следующей целью наших войск <…> может стать участок трассы Покровск — Константиновка. Роман Шкурлатов Военный эксперт

По его словам, взятие этой важной трассы под огневой контроль позволит разрушить взаимодействие между группировками противника, которые находятся на Авдеевском направлении.

«Потеря очередного каждого населенного пункта <…> сказывается прискорбно на моральном духе украинского войска. Поэтому переоценить освобождение этого населенного пункта невозможно. Русская армия продолжает двигаться дальше на запад. Уверен, что эта тенденция будет продолжаться», — заключил специалист.

Бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер предрек Украине значительную потерю территорий предстоящим летом. Речь идет в том числе о Николаеве и Одессе.