Тактическое или стратегическое. Украине предрекли потерю территорий этим летом | 360°

Мир 02 мая 2024, 02:05 Тактическое или стратегическое. Украине предрекли потерю территорий этим летом Риттер: ВС РФ могут взять под контроль Николаев и Одессу уже этим летом РИА «Новости»

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Украина уже этим летом может потерять существенные территории, в том числе Николаев и Одессу. Такое предположение сделал бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Danny Haiphong.

Российская армия сможет консолидировать свои позиции и перегруппироваться. Президента Украины Владимира Зеленского предупреждают, что ВС России удастся взять под контроль Николаев и Одессу, отметил Риттер.

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Экс-разведчик прокомментировал интервью главкома ВСУ Александра Сырского, в котором тот признал непростое положение украинской армии и заявил о тактическом отступлении на Авдеевском направлении.

«Я думаю, что мы увидим это уже летом. Если Сырский называет это тактическим отступлением, пускай будет так, но для меня это стратегическое отступление», — заявил Риттер по поводу отхода ВСУ с позиций по всей линии фронта.