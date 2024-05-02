Тактическое или стратегическое. Украине предрекли потерю территорий этим летом | 360°

02 мая 2024, 02:05
Тактическое или стратегическое. Украине предрекли потерю территорий этим летом
Риттер: ВС РФ могут взять под контроль Николаев и Одессу уже этим летом
Украина уже этим летом может потерять существенные территории, в том числе Николаев и Одессу. Такое предположение сделал бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Danny Haiphong.
Российская армия сможет консолидировать свои позиции и перегруппироваться. Президента Украины Владимира Зеленского предупреждают, что ВС России удастся взять под контроль Николаев и Одессу, отметил Риттер.
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Экс-разведчик прокомментировал интервью главкома ВСУ Александра Сырского, в котором тот признал непростое положение украинской армии и заявил о тактическом отступлении на Авдеевском направлении.
«Я думаю, что мы увидим это уже летом. Если Сырский называет это тактическим отступлением, пускай будет так, но для меня это стратегическое отступление», — заявил Риттер по поводу отхода ВСУ с позиций по всей линии фронта.
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