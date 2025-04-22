Российские войска устремились к границе ДНР с Днепропетровской областью, штурмуя Котляровку и атакую противника к югу от Серебряного. Украинские боевики пожаловались на тяжелые условия, сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» .

«Русские штурмуют Котляровку и из района Преображенки пытаются двигаться по балке, поэтому здесь очень тяжелая обстановка, россияне успели подготовиться, подвезти боекомплект, и личный состав. Сейчас начнется реальный ад!» — заявили бойцы Вооруженных сил Украины.

После взятия Преображенки группировка войск «Центр» на Новопавловском направлении сосредоточились на том, чтобы закрепиться в серой зоне в районе Надеевки, выйти на позиции ВСУ южнее Серебряного и продвинуться к Днепропетровской области. Последние три дня российские войска накапливали пехоту в тылу, чтобы нанести новый удар.

ВС России продвинулись на Южно-Донецком направлении, сообщил ранее глава ДНР Денис Пушилин. Они улучшили позиции в районе Богатыря, Комара и Отрадного.