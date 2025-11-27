Конец СВО, «нападение» на Европу и мирный план Трампа: о чем говорил Путин в Бишкеке

Президент Владимир Путин 27 ноября выступил перед журналистами по итогам визита в Бишкек, где состоялся саммит ОДКБ. Глава государства затронул ключевые темы — говорил о спецоперации, конфронтации с Европой и американском мирном плане.

О мирном плане Трампа Россия изучала изначальные предложения США по украинскому урегулированию — проектов договора не было, но существовал список вопросов, которые предлагалось обсудить. «Мы перед моим визитом в США, на Аляску, обсуждали это с американскими переговорщиками. И после этого возник вот тот перечень возможных договоренностей из 28 пунктов. И, как я уже объявлял публично, он нам по определенным каналам был передан. Мы с ним ознакомились», — объяснил Путин.

Российская сторона согласна, что план США может стать основой будущих договоренностей, однако необходимо перевести инициативу на дипломатический язык. Каждый пункт соглашения является ключевым.

Надо сесть и серьезно обсуждать, там каждое слово имеет значение.

Путин подтвердил, что на следующей неделе делегация Соединенных Штатов прибудет в Москву. Россия готова к серьезной работе. Президент Дональд Трамп определит, кто представит США. Переговорщики по Украине от России — представители МИД и Владимир Мединский. «Мы их ждем в первой половине следующей недели. Сядем действительно за стол переговоров и будем предметно, серьезно обсуждать каждый из предлагаемых пунктов», — заявил российский лидер.

Об Ушакове и «слитых» переговорах Помощник президента России Юрий Ушаков находится на связи с американскими коллегами, отметил Путин, комментируя якобы слив переговоров. «По текущим делам для того, чтобы организовать эту всю работу, мой помощник Юрий Викторович Ушаков на связи с американскими коллегами, но он один не может это сделать, это МИД должен делать и отчасти администрация президента. Большой комплекс вопросов, которые надо обсудить», — отметил глава государства. Он допустил, что «слитые» в СМИ телефонные разговоры по Украине являются фейками, и напомнил, что утечка таких данных — уголовное преступление.

О судьбе Украины и окончании СВО Украинская армия должна уйти с занимаемых территорий, в противном случае ВСУ утратят боеспособность, подчеркнул Путин. «Войска Украины уйдут из занимаемых ими территорий, вот тогда и прекратятся боевые действия. Не уйдут — мы добьемся этого вооруженным путем», — сказал глава государства. Он добавил, что для российских войск сохраняется позитивная динамика по всем направлениям в зоне спецоперации, Димитров и Красноармейск полностью окружены.

Потери Украины на фронте в октябре составили 47,5 тысячи человек.

Армия борется за Северск и почти взяла под контроль Волчанск, подошла на полтора километра к Гуляйполю. «Наши войска подошли к этому городу (Северску) с востока, с юга и с севера. В городе идут активные боевые действия. Из, по-моему, восьми тысяч зданий — 1700 в наших руках», — отметил Путин.

Сворачивание фронта для Украины неизбежно, если ситуация в Купянске повторится на других участках. «Волчанск почти полностью в руках российских войск», — заявил Путин. Он также указал на скорый обвал обороны ВСУ в Запорожской области, чему способствуют действия группировки «Восток». Глава государства отметил, что на Украине растет разрыв между потерями и количеством военных, которых отправляют в зону боевых действий. Путин указал на насильственную мобилизацию в ряды ВСУ и дезертирство в армии.

Некоторые российские командиры говорят, что часть украинских солдат, блокированных на берегу реки Оскол, уже выглядят как бомжи.

О подписании документов с киевским режимом Путин обратил внимание, что подписывать какие-либо документы с нынешним руководством Украины попросту бессмысленно.

Я уже много раз на эту тему говорил. Полагаю, что украинское руководство допустило принципиальную стратегическую ошибку, когда побоялось пойти на выборы президента, после чего президент утратил свой легитимный статус.

Он добавил, что в соседней стране много тех, кто хочет выстроить долгосрочные отношения с Россией. «Надеюсь, что в будущем мы сможем договориться с Украиной», — сказал Путин.

О «нападении» на Европу Слова о намерении России напасть на Европу — чушь и ложь, подчеркнул глава государства. «Одно дело в общем сказать, что Россия не собирается нападать на Европу. Это для нас звучит смешно, никогда не собирались», — отметил он. Однако Россия готова зафиксировать отсутствие намерений нападать на регион. «Есть люди, мне кажется, они не в себе немножко, когда публично своему населению, своим гражданам говорят, что „Россия готовится к нападению на Европу и нам нужно немедленно укреплять свой оборонный потенциал“. То ли они обслуживают интересы оборонной промышленности, частных компаний, то ли они на этом фоне как-то стараются поднять свои внутриполитические рейтинги», — не исключил Путин.