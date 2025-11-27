Путин рассказал, когда закончатся боевые действия в зоне СВО

Боевые действия в зоне спецоперации прекратятся только тогда, когда украинские войска покинут свои позиции. На это указал президент России Владимир Путин.

«Войска Украины уйдут из занимаемых ими территорий, вот тогда и прекратятся боевые действия. Не уйдут, мы добьемся этого вооруженным путем», — заявил глава государства, отвечая на вопросы журналистов по итогам государственного визита в Киргизию и саммита ОДКБ.

Российский лидер отметил, что позитивная динамика сохраняется по всем направлениям СВО, а темп наступления растет. Противник теряет все больше солдат, а Киев не может восполнить эти потери на передовой.

Путин также указал на высокий уровень дезертирства в украинской армии.

Ранее Путин заявил, что никаких проектов мирного договора по Украине не было. Только набор вопросов, которые предлагалось обсудить и сформулировать окончательно. На следующей неделе в столицу России прибудет американская делегация.