Красноармейск и Димитров находятся в окружении. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Бишкек.

По словам президента, российские войска контролируют 70% Красноармейска. Он добавил, что Волчанск тоже почти полностью в руках Вооруженных сил России.

«Там группировка „Север“ у нас работает. Волчанск почти полностью в наших руках, это на харьковском направлении», — уточнил он.

Путин добавил, что для Украины неизбежно сворачивание фронта, если ситуация в Купянске повторится на других участках.

Российский лидер также сообщил, что некоторые российские командиры отмечают, что украинские солдаты, заблокированные на берегу реки Оскол, выглядят как бомжи.

Ранее президент заявил, что боевые действия в зоне спецоперации завершатся, когда украинские войска покинут свои позиции. Враг несет большие потери, а Украина не успевает восполнить их на передовой.