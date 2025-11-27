Путин назвал жуликами тех, кто говорит о риске нападения России на Европу

Про риск нападения России на европейские страны говорят только жулики. Об этом заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции в Бишкеке.

Глава государства назвал чушью и прямой ложью высказывания о том, что Россия якобы планирует напасть на Европу. По его мнению, подобные разговоры оторваны от реальности и звучат смешно.

Путин прибыл в Киргизию 25 ноября для участия в саммите ОДКБ. Во время мероприятия он подтвердил, что Россия готова делиться с партнерами по объединению вооружениями и техникой, предоставляя льготные условия.

Президент напомнил, что страна добилась значительных успехов в создании беспилотных систем. Она также поставляет другим государствам различную технику, включая самолеты и вертолеты.

Путин за время визита провел в Бишкеке переговоры с киргизским коллегой Садыром Жапаровым и белорусским лидером Александром Лукашенко.