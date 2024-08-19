Российская армия освободила Нью-Йорк. Теперь поселку в ДНР вернут его прежнее название, а со временем заново отстроят и превратят в красивое и современное поселение. Об истории донецкого «Большого яблока», долгих боях и сложных укреплениях — в материале 360.ru.

Бои за поселок Нью-Йорк в ДНР Вооруженные силы России освободили поселок Нью-Йорк в ДНР, заявили военные корреспонденты. Армии удалось подавить редкие очаги сопротивления украинских солдат и полностью зачистить территорию. Официального сообщения от Минобороны пока нет, но в Сети опубликовали видео с российским флагом на одном из зданий. Ряд источников, в том числе украинских, подтвердили, что ВСУ практически покинули Нью-Йорк и отступили к Нелеповке. Сейчас этот населенный пункт с востока начали штурмовать подразделения группировки «Центр» российской армии, написал председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своем Telegram-канале. После освобождения Нью-Йорк, который Украина переименовала во время «декоммунистической» реформы, вернет свое название и снова станет Новгородским.

Куда армия России двинется после Нью-Йорка Поселок Нью-Йорк был хорошо укреплен украинскими войсками. Кроме того, он крупнее многих мелких деревень, которые в последнее время освобождала российская армия, отметил в разговоре с 360.ru заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия», военный эксперт Алексей Борзенко. «Долго возились с Нью-Йорком из-за его укрепленных позиций — практически больше месяца. Но сейчас многие части ВСУ с основных фронтов перебросили на Курское направление. Поэтому где-то гораздо легче стало идти вперед. Мы перерезали купянскую трассу», — рассказал он.

Борзенко уточнил, что для дальнейшего продвижения есть несколько вариантов. Первый приоритетный город — Харьков, к пригородам которого уже подошла армия России. Когда российские военные освободят приграничье Курской области, они не остановятся, потому что впереди — город Сумы, и это тоже важное направление.

Не исключаю, что на каком-то этапе мы сможем снять какие-то свои части и пойти в сторону Одессы. Это тоже приоритетное направление: там автоматически Николаев, сама Одесса и полное отрезание Украины от Черного моря. У них останется только речное сообщение. Важных направлений много, нчто решит Генштаб — мы не знаем. Алексей Борзенко

История Нью-Йорка в ДНР Почему поселок так назвали Изучение каменных гробниц курганов помогло узнать, что в районе современного поселка Нью-Йорк люди селились еще в бронзовом веке, то есть примерно с 3300 по 1200 год до нашей эры. Но засушливая степь «Диких полей» (так раньше называли эту местность) была малопривлекательна для развития поселений. Уже в XVIII веке, после разгона Сечи, туда стали переселяться запорожские казаки и наемники с Балкан. Они назвали свое село Александровское.

Позже прибыли немецкие лютеране и меннониты. По религиозным соображениям представители меннонитства — одной из протестантских деноминаций — отказывались служить в армии и предпочитали просто уезжать из стран, где их пытались поставить «под ружье».

Интересно Меннонитов в Россию пригласила императрица Екатерина II в 1789 году. Она пообещала иммигрантам свободу вероисповедания, освободила от военной и гражданской службы. Кроме того, первые 10 лет переселенцы могли не платить подати, а каждому семейству выделили по 65 десятин земли. Взамен меннониты должны были содержать в исправности дороги и мосты, давать квартиры и подводы для войск, проходящих через их селения. Меннонитов в Россию пригласила императрица Екатерина II в 1789 году. Она пообещала иммигрантам свободу вероисповедания, освободила от военной и гражданской службы. Кроме того, первые 10 лет переселенцы могли не платить подати, а каждому семейству выделили по 65 десятин земли. Взамен меннониты должны были содержать в исправности дороги и мосты, давать квартиры и подводы для войск, проходящих через их селения.

Возможно, именно немцы нарекли поселение Neu Jork. Со временем название стало звучать как Новый Юрк, а потом и Нью-Йорк. Впрочем, многие историки не исключают, что это своеобразная географическая шутка. Ведь была же около Соледара деревня под названием Карфаген, где продавали концентрированный соляной раствор. Также есть версия, что название поселку дал местный военный, женившийся на американке родом из Нью-Йорка. Еще говорили, что владелец первой паровой мельницы бывал в США: он так впечатлился местным промышленным и экономическим подъемом, что решил присвоить имя «Большого яблока» поселению на сотню рабочих.

Нью-Йорк до и после революции Нью-Йорк Бахмутского уезда Екатеринославской губернии появился на картах в 1846 году. Первое официальное упоминание относится к 1859 году: в документах российской переписи населения указано, что в селе было 13 дворов, 85 душ обоего пола и один завод. Накануне революции Нью-Йорк был одним из самых развитых поселений в регионе. Там работали телеграф, банк, книжный магазин, школа, гостиница. Функционировал крупный машиностроительный завод, который выпускал сеялки, веялки, бороны, бункеры, конные приводы. Начинали строить завод по производству фенола.

Интересно Кстати, одним из немногочисленных знаменитых уроженцев Нью-Йорка стал Адольф Дик — один из конструкторов танков А-20 и Т-34, который участвовал в создании отечественных ЭВМ и изобрел уникальный трубогибочный станок. Каждое нововведение, разработанное Диком, позволяло повысить производительность труда от восьми до 20-30 раз. Кстати, одним из немногочисленных знаменитых уроженцев Нью-Йорка стал Адольф Дик — один из конструкторов танков А-20 и Т-34, который участвовал в создании отечественных ЭВМ и изобрел уникальный трубогибочный станок. Каждое нововведение, разработанное Диком, позволяло повысить производительность труда от восьми до 20-30 раз.

Советская власть пришла в поселок 30 октября 1917 года, а спустя 21 год Нью-Йорк получил статус поселка городского типа. Разрушенный в Гражданскую войну фенольный завод со временем отремонтировали, и он снова начал перерабатывать коксохимическое сырье.

Фото: Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency / Global Look Press

Второй раз завод разрушили в годы Великой Отечественной войны. Тогда из Нью-Йорка на фронт ушли почти две тысячи человек. Больше половины были награждены орденами и медалями, четверть жителей не вернулась. Немецкие войска оккупировали поселок с октября 1941-го по сентябрь 1943-го. После войны фенольный завод вновь отстроили, а машиностроительный перепрофилировали под угольную отрасль. Осенью 1951 года поселок Нью-Йорк переименовали: он стал «новым городом» — Новгородским.

Фото: Мемориальный комплекс в пгт Новгородское, 2010 год / Викимедиа

Нью-Йорк в годы независимой Украины Независимость Украины, как в других аналогичных случаях, не оставила от производства Нью-Йорка камня на камне. Цеха и другие здания машиностроительного завода распродали, а некоторые попросту разобрали на стройматериалы. Кое-как скрипел фенольный завод, появлялись и умирали новые мини-пекарни и прочие лавочки. Зато на волне «декоммунизации» городские активисты потребовали отказаться от советского названия поселка и вернуть ему историческое имя. Нет, называть поселок Александровским, как казаки-пращуры, никто не хотел, и декабре 2016-го в Верховную раду подали челобитную о переименовании пгт Новгородское в пгт Нью-Йорк. В 2021 году дали добро.

Фото: Вход в Дзержинский фенольный завод, пгт Новгородское, 2010 год / Викимедиа

Местные власти были уверены, что так привлекут инвесторов, туристов и поднимут моральный дух жителей, которые планомерно уезжали поближе к цивилизации. Еще говорили, что войска ДНР побоятся освобождать поселок, ведь «представьте, какой международный скандал был бы, если бы Нью-Йорк подвергся обстрелу!», цитировал местного мэра New east archive. Однако ни игры с именами, ни тщательные укрепления, которыми обложили поселок, ВСУ не помогли . Российская армия смела украинские войска.