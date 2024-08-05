05 августа 2024 14:52 Кобзари Франкенштейна. Из чего украинские декоммунизаторы создают новых истуканов? Публицист Белов рассказал, как Украина докатилась до «кобзарей Франкенштейна» 0 0 0 Фото: Изображение нарисовано с помощью нейросети / Телеканал «360» Эксклюзив

Украинское общество

СССР

Памятники

Украина

В небольшом селе Котлярка, что на Житомирщине, — «свято», в смысле праздник по-украински. Там появился памятник «великому кобзарю и национальному герою Украины» Тарасу Шевченко. Появился на том же месте, где еще вчера стоял монумент Ленину. Ильич, в характерной для него позе, держась за воротник пальто, всем своим видом указывал путь, по которому должны идти строители коммунизма.

Вот только никаких коммунистов-строителей в селе Котлярка давно уже нет, да и со скульпторами как-то не задалось. Нашлась одна — Татьяна Петрук. Так и та, недолго думая, присобачила Ленину пышные казацкие усы и густые брови, назвала сие творение памятником Шевченко и в таком виде презентовала его односельчанам. Как позже выяснилось, идея трансформации одного вождя в другого пришла в голову местной администрации, которая в рамках закона о декоммунизации прежний монумент должна была снести и поставить на его место новый, но денег на создание нового в селе не нашлось, вот и было принято решение как-то выкрутиться и своими силами превратить Ленина в Шевченко…

Давным-давно, в лихие 90-е, задолго до событий первого и второго Майданов, я как-то на личном уровне столкнулся на Украине с проявлением страной склонности националистически настроенной части местного населения к подражанию типичным образцам поведения советской номенклатуры со всей ее любовью к бессмысленным демонстрациям, торжественным линейкам, портретам вождей и тому подобным приметам того, что многие пренебрежительно называли словом «совок».

Помню, как эти люди, на словах при любом удобном случае проклинавшие советский «тоталитаризм» и «несвободу», с умилением смотрели на парад военной техники, идущей по Крещатику, все отличие которого от такого же парада на 7 ноября было лишь в том, что проходил он в День независимости Украины и под желто-голубыми знаменами. Уже тогда я подумал, что дело не в строе и не в системе экономических отношений, а в ментальности людей, которая ничуть не изменилась и, получив сверху очередные вводные, просто подстроила внешний антураж под новые обстоятельства, не поменяв ничего по сути. В общем, в очередной раз доказывая гениальность великого уроженца города Киева Михаила Афанасьевича Булгакова, «разруха» оказалась «не в клозетах, а в головах». Затем на протяжении более 30 лет, пытаясь избавиться, как им казалось, от наследия «проклятого прошлого», украинцы все глубже увязали в нем, копируя почему-то только худшие образцы.

В независимой Украине не стали развивать науку, не заботились о просвещении, не строили новые предприятия, как это было в СССР, зато активно перекрашивали в национальные цвета любые малые архитектурные формы, начиная от парковых скамеек и заканчивая оградами на мосту, с упоением сносили памятники прежним вождям и ставили на их место точно такие же, но уже с новыми, «правильными» лицами, иногда даже на заботясь о внешнем сходстве.

Так, пользуясь тем, что национальный герой Украины, «великий кобзарь» Тарас Шевченко столь же лысоват и всего на один сантиметр ниже вождя мирового пролетариата, многие умельцы просто «дорабатывали» прежние бюсты, подгоняя их под новые «незалежные» стандарты. Впрочем, до поры до времени все это имело более-менее адекватные формы. Изготовление новых памятников — дело довольно выгодное и, как и любая конъюнктура, на самом деле всегда неплохо оплачивалось.

Фото: Памятник настоящему Тарасу Шевченко во Львове. Anton Kavashkin / Global Look Press

Но времена шли, деньги постепенно заканчивалась, а необходимость продемонстрировать свой ложно понятный патриотизм никуда не исчезала. Вот в результате и докатилась Украина до таких вот «кобзарей Франкенштейна», как в житомирском селе Котлярка. Кого-то, быть может, это и удивит, но рано или поздно подобное должно было произойти, ибо любая попытка создать культ, не заботясь о его наполнении, в итоге порождает лишь бессмысленных истуканов. В данном случае — гипсовых…