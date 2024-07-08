Краткая история Украины. Кто, когда и зачем создал ее

Книги об истории Украины, выпускаемые сегодня в этой стране, похожи, скорее, на сказку. Украинцам приписывают все судьбоносные события, а их государство без обиняков называют древнейшим в мире. На деле это политический проект, едва разменявший первую сотню лет.

Мифы об истории Украины Украинскую историю можно назвать самой парадоксальной. Дело в том, что с момента обретения страной независимости ее «героический путь» переписывали столько раз, что из реальных данных остались разве что годы жизни Тараса Шевченко. Длину и ширину реки Днепр и то несколько раз меняли. Мировые открытия и культурные ценности, великие деятели — чем дальше, тем больше все это приобретает украинский акцент. Даже индийский санскрит записали в древний украинский язык, от которого пошли все языки на планете. А Черное море, которое возникло примерно 55 миллионов лет назад, вырыли древние украинцы — так гласит киевская пропаганда. Идеологи «Великой Украины» в своей жадности на полном серьезе записали в украинцы Будду и Христа, Чингисхана и Моисея, не говоря уже о Ярославе Мудром. Доказательства подобных заявлений строятся по принципу «один уже умерший монах читал об этом в тайных рукописях, которые сгорели».

Фото: Фольклорный персонаж Украины — казак Мамай: опираясь на позу, в которой его чаще всего изображают, «исследователи» делают вывод, что это отголоски индоарийской древней традиции / Викимедиа

История гопака Национальный танец гопак сделали древним боевым искусством, имеющим ведические корни. Как заявил «исследователь рыцарского искусства украинцев» Владимир Пилат, это «боевое искусство» возникло восемь тысяч лет назад на волынском озере Свитязь (там же, кстати, по его версии, родился индуистский бог Кришна). Ересь? Глупость? Да. Даже сами украинцы первое время смеялись. Но однажды эти фейки от «потомка рыцарского рода, который еще с 1121 года имел свой родовой герб» стали частью официальной истории страны. В мае 2017 года Верховная рада законодательно признала гопак национальным видом спорта на Украине.

Фото: Адепты боевого гопака. На деле это «национальное древнее боевое искусство» — смесь самбо, рукопашного боя, приемов других, настоящих, единоборств и танцевальных элементов / Викимедиа

Первая вышиванка Знаменитая вышиванка, еще одна неотъемлемая часть культуры Украины, по версии ее современных исследователей, «появилась на украинских землях семь тысяч лет назад». Вот только настоящие археологи и историки знают, что первая в мире льняная рубашка датируется периодом примерно пять тысяч лет назад — и сделана в Древнем Египте. Словом, если обобщить современную украинскую версию истории, получится сказание о древней мегадержаве сильных, смелых, умных и красивых людей. Они создали первые в мире города, открыли все открытия и изобрели все изобретения. Право, вселенные Marvel и DC отдыхают.

Как на самом деле появилась Украина Встает вопрос: как же все было на самом деле? Непосредственно в украинской историографии утверждение о существовании государства «Украина — Русь» появилось с подачи председателя основанной в 1917 году Украинской Центральной рады Михаила Грушевского, рассказал 360.ru доктор исторических наук, декан МГОУ, профессор МГУ Вардан Багдасарян. В действительности никакой Украины — Руси не существовало. Само понятие «украина» долго обозначало «порубежные земли», находящиеся «у края». То есть это были приграничные территории, расположенные на рубеже с другими государствами. Например, была Псковская украина.

Понятие «Украина» в значении «нация» появилось только в XIX веке. По-видимому, первым его использовал польский политический деятель Паулин Свенцицкий, и этот концепт возник во время польского восстания 1863 года. Цель была политическая: отделить часть южно-русских территорий, взяв за основу малоросскую и другие идентичности юга Руси. Вардан Багдасарян

То есть это был польский проект, связанный с противоборством с Россией. Его целью было внести раскол в русский мир, тогда считавшийся единым, уточнил историк. Политический формат этой идеи Украины возник в 1917 году.

Фото: Слева направо: Михаил Грушевский; Паулин Свенцицкий / Викимедиа

«После Февральской революции на пространстве Российской империи начинается процесс распада. Четвертого марта 1917-го провозглашается Центральная рада Украины, которая взяла курс на образование самостоятельного государства. Этот проект сформировался в условиях кризиса Российской империи», — подчеркнул Багдасарян. Тогда многие части страны взяли курс на создание отдельных государств. Однако формально Украина еще входила в состав России. Украинскую Народную Республику провозгласили уже после Октябрьской революции в ноябре 1917 года.

Фото: Митинг на III Всеукраинском военном съезде, 2-12 ноября 1917 года. Среди присутствующих в центре можно разглядеть Симона Петлюру и Михаила Грушевского. Справа — офицеры французской, бельгийской и румынской военных миссий / Викимедиа

Хотя Украину никто не признал как отдельное государство, ее поддержала Германия, отметил Багдасарян. Тогда как раз шла к окончанию Первая мировая война, и, хотя немцы в целом потерпели неудачу, положение на Восточном фронте ввиду революционных событий складывалось не в пользу России.

При поддержке немцев и во главе с гетманом всея Украины Павлом Скоропадским уже в 1918 году возникает Украинская держава — националистическая, с претензиями на многие территории, в том числе Кубань и Крым. Но поражение Германии привело и к падению этой державы. Вардан Багдасарян

Потом восстановилась Украинская Народная Республика. Она объединилась с Западно-Украинской Народной Республикой — ее территории когда-то входили в Австро-Венгрию, которая после разгрома в Первой мировой перестала существовать. «И вот создается этот проект „единой Украины“, который до 1917 года не имел никаких политических оснований. Там противоборствовали разные силы. В конце концов во главе УНР оказался Симон Петлюра. Он потерпел поражение, сбежал из Киева и договорился о вводе польских войск на территории Украины. Западную часть он отдал Польше», — напомнил Багдасарян.

Рождение современной Украины Красная армия выбила из Киева поляков. Как альтернатива националистической Украине в 1919 году возникла Украинская Советская Социалистическая Республика. По словам историка, это был сложный процесс, тем не менее в 1922 году, когда сформировался Союз Советских Социалистических Республик, одной из первых в него вошла УССР. «Возникновение Украинской ССР можно объяснить только контекстом той борьбы, которая шла на Украине: в частности, против народной республики и националистической борьбой с поляками. Этот контекст нельзя не учитывать», — отметил Багдасарян.

Фото: Правительство УССР. Руководящие деятели КП (б)У слева направо: А. Хмельницкий, М. Рухимович, Грановский, В. Юдовский, К. Ворошилов, В. Мещеряков, М. Подвойский, А. Балабанова, Х. Раковский, М. Скрипник, В. Затонский / Викимедиа

Украинская Советская Социалистическая Республика просуществовала до 1991 года. После знаменитого Августовского путча Верховный совет УССР провозгласил независимость и суверенность Украины. Это было подтверждено декабрьским референдумом, хотя все сделали с нарушениями.

Если бы была политическая воля, это можно было бы оспорить, а инициаторов всех этих референдумов привлечь к ответственности. Но тогда, по-видимому, распадный процесс поддерживался из центра. В итоге и появилась Украина в тех реалиях, с которыми мы сегодня имеем дело. Вардан Багдасарян

Резюмируя, историк заверил, что каких-то глубинных истоков существования украинского государства, уходящих в Средние века или хотя бы в раннее Новое время, не существует. «Эта идея возникла в сепаратистской и исконно польской среде во второй половине XIX века как политический проект. Он стал возможен на фоне гибели Российской империи в 1917 году и в контексте распада Советского Союза получил новую актуализацию», — заключил Багдасарян.