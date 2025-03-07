Украина и США обсудят в Эр-Рияде минералы, военную помощь и диалог с Россией

Представители Украины и США на переговорах в Эр-Рияде планируют обсудить соглашение по ископаемым, военную помощь и формат диалога с Россией. Об этом в интервью изданию РБК-Украина сообщил советник главы офиса президента Михаил Подоляк.

«Какие там могут быть этапы и как будут согласованы позиции между нами, Европой и США», — уточнил он.

Ранее спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф заявил, что делегации планируют обсудить в Саудовской Аравии основу договоренностей по урегулированию конфликта и возможности для прекращения огня.

Сам Дональд Трамп призвал Россию и Украину начать переговоры, «пока не стало слишком поздно». Он отметил, что российские военные «разносят» ВСУ на поле боя.