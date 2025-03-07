Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет прекратить огромные траты на Украину. Дальнейшая поддержка страны будет зависеть от ее готовности к мирным переговорам, отметил глава Белого дома .

«Я хотел бы увидеть, можем ли мы прекратить эти огромные выплаты со стороны США. Байден раздавал деньги как воду», — заявил Трамп.

Американский лидер отметил, что США за свою помощь ничего не получали взамен, в отличие от Европы. Он подчеркнул, что европейские страны «понятия не имеют» как завершить российско-украинский конфликт.

Ранее Трамп призвал Россию и Украину начать переговоры «пока не поздно».

Соглашение по редким ископаемым, военную помощь и формат диалога с Россией обсудят в Эр-Рияде представители Украины и США.