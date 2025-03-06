США и Украина обсудят прекращение огня на встрече в Эр-Рияде

Во время встречи в Саудовской Аравии делегации США и Украины планируют обсудить основные моменты договоренностей по урегулированию конфликта. Об этом заявил спецпосланник президента Соединенных Штатов по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф, его слова привело агентство AFP .

Спецпосланник заявил, что американское руководство обсуждает координацию встречи с украинской делегацией в Эр-Рияде или в Джидде. По его словам, город еще может поменяться, но встреча определенно будет проходить в Саудовской Аравии.

«Суть заключается в том, чтобы заложить основу для мирного соглашения, и наряду с этим дополнительно прекращение огня», — заявил Уиткофф.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп подпишет соглашение по ресурсам, если президент Украины Владимир Зеленский пойдет ему на встречу. Американский лидер требует, чтобы он согласился на «реальный путь к миру и переговорам с Россией».