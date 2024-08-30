Начало охоты за истребителями. Что значит для Украины потеря первого F-16

Воздушные силы Украины подтвердили потерю первого полученного от Запада F-16. По данным Генштаба страны, истребитель потерпел крушение в ходе отражения ракетного удара. Это заявление опровергла депутат Верховной рады Марьяна Безуглая: она заявила, что в самолет попала ракета ЗРК Patriot. Политолог Евгений Михайлов в комментарии 360.ru заявил, что украинский депутат права. Но оставшиеся F-16 уничтожат российские военные.

Версии крушения F-16

Слава истребителей F-16 сильно преувеличена. Даже если бы за штурвалом сидел американский летчик, ракета Patriot его бы уничтожила. Поэтому депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая права в том, что при массовой атаке на Украину в ответ на [действия ВСУ в] Курской области между службами страны была дезорганизация. Поэтому F-16 сбит в результате дружеского огня.

В этом случае они пусть пеняют на себя. Также появилась версия, что наш истребитель Су на предельной дистанции поразил F-16. В любом случае, для нас это хороший результат и очень неприятный — для украинского режима и США.

Зеленский заявил, что эти самолеты используются в качестве противоракетной обороны. Ну вот и доиспользовались.