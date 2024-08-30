Начало охоты за истребителями. Что значит для Украины потеря первого F-16
Политолог Михайлов: Украина после потери F-16 спрячет остальные истребители
Воздушные силы Украины подтвердили потерю первого полученного от Запада F-16. По данным Генштаба страны, истребитель потерпел крушение в ходе отражения ракетного удара. Это заявление опровергла депутат Верховной рады Марьяна Безуглая: она заявила, что в самолет попала ракета ЗРК Patriot. Политолог Евгений Михайлов в комментарии 360.ru заявил, что украинский депутат права. Но оставшиеся F-16 уничтожат российские военные.
Далее — его прямая речь.
Версии крушения F-16
Слава истребителей F-16 сильно преувеличена. Даже если бы за штурвалом сидел американский летчик, ракета Patriot его бы уничтожила. Поэтому депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая права в том, что при массовой атаке на Украину в ответ на [действия ВСУ в] Курской области между службами страны была дезорганизация. Поэтому F-16 сбит в результате дружеского огня.
В этом случае они пусть пеняют на себя. Также появилась версия, что наш истребитель Су на предельной дистанции поразил F-16. В любом случае, для нас это хороший результат и очень неприятный — для украинского режима и США.
Зеленский заявил, что эти самолеты используются в качестве противоракетной обороны. Ну вот и доиспользовались.
F-16 быстро «приземлят»
Насколько я знаю, за каждый сбитый F-16 крупная компания пообещала 15 миллионов рублей. Пока только одна. Там таких самолетов не так много. Поэтому российские фирмы могут увеличить выплату до 20-30 миллионов. Тогда такая охота начнется.
Пока их начали сбивать бесплатно, а если предложат гонорары, то наши ребята быстро научатся применять обычное стрелковое оружие, чтобы доказать американцам, что F-16 можно приземлить очень быстро.
Украинская сторона заявила, что за штурвалом был опытный украинский летчик. Но у него не было возможности овладеть управлением F-16 в боевых условиях.
Дальнейшая судьба истребителей
Раньше американские истребители F-16 использовали только против стран, которым нечем ответить: для бомбежки Югославии или Ирака.
Сейчас абсолютно другие условия, где есть наши летчики, которые могут с расстояния в 200−300 километров сбивать такие совершенные самолеты. Это только начало.
Так что, думаю, дальше начнется охота. Вполне вероятно, они будут очень сильно прятать даже то, что у них есть. Я имею в виду самолеты F-16, но в редкие моменты вылетов наши военные их достанут.