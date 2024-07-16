За первый сбитый американский F-16 в зоне СВО заплатят 15 миллионов

Компания «ФОРЭС» пообещала выплату в 15 млн рублей за первый сбитый F-16

Выплату в 15 миллионов рублей пообещали военнослужащим ВС России за первые сбитые в зоне спецоперации истребители F-15 и F-16. О награде в Telegram-канале заявил исполнительный директор компании «ФОРЭС» Илья Потанин.

«Поощрение будет и за уничтожение боевых самолетов F-15 и F-16. Вознаграждение за первый составит 15 миллионов рублей», — уточнил он.

Потанин также рассказал о денежном вознаграждении для бойцов группировки войск «Центр». Им выплатили по 500 тысяч рублей за уничтожение западной техники на Авдеевском направлении. Бойцы ВС России лишили ВСУ порядка 17 танков Abrams и Leopard.

Обозреватель журнала The National Interest Харрисон Касс отмечал, что выделенные Украине американские истребители F-16 технологически устарели. Для борьбы с великими державами они непригодны и едва ли долго продержатся в воздушном пространстве, которое контролирует Россия.