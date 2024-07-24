«На передке понимают». Новый закон о запрете смартфонов в зоне СВО возмутил общество

Госдума приняла поправку о дисциплинарной ответственности за ношение гаджетов и смартфонов военнослужащими в зоне СВО. Против законопроекта проголосовали 24 депутата, но большинство поддержали закон об ограничении средств связи на фронте. Политолог Евгений Михайлов на стриме 360.ru с Антоном Шестаковым выразил общее возмущение от нововведения.

За дисциплину

Одним из инициаторов поправок выступил глава комитета по обороне Андрей Картаполов. Народный избранник жестко прошелся по тем, кто проголосовал против законопроекта. Выступления против закона он назвал словоблудием.

«Те, кто поддерживает и голосует за этот закон, те голосуют за порядок, за дисциплину. Вам командиры в пояс поклонятся за то, что мы его примем. А те, кто не поддерживают и голосуют против, они голосуют за пьяниц, за нарушителей, за самовольщиков, за беспредельщиков», — заявил Картаполов после голосования.

Депутат заявил, что поправки призваны защитить военнослужащих в зоне проведения спецоперации и привел в пример случай ранения Дмитрия Рогозина. Он связал это с использованием телефона. Сенатор от Запорожской области призвал главу комитета более уважительно относиться к тем, кто участвует в СВО. Рогозин опроверг утверждение Картаполова, что его смартфон помог навести орудия ВСУ. Экс-глава Роскосмоса отметил, что в тот момент гаджета у него не было, по позиции прилетело три украинских снаряда, два из них не разорвались. Один сдетонировал, Рогозин получил ранение.

«Если Картаполов считает это прикольным, то пусть это останется на его совести», — заявил сенатор.

«Понимают без Картаполова»

Для чего понадобился этот закон и принесет ли он пользу на передовой, в беседе с 360.ru рассказал политолог Евгений Михайлов.

«Я внимательно смотрю за спорами в Telegram, большая часть, конечно, возмущены, но кто-то начинает типа защищать этот закон, ну понятно, ангажированность никто не отменял», — отметил эксперт.

Михайлов считает, что командиры на фронте прекрасно понимают, когда можно пользоваться гаджетами с выходом в интернет, а когда нельзя. Телефоны переводят в авиарежим или отключают.

«Люди, которые постоянно на передке, они прекрасно понимают все это и без Картаполова. Эта инициатива <…> позволит вскрыть некоторые проблемы. <…> Так вот правды будет не хватать», — высказал мнение политолог.

Михайлов напомнил, что Картаполов — офицер старой закалки, воевал в Сирии. Но в Сирии были совершенно другие боевые действия, это резко отличается от того, что происходит на Украине.