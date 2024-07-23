В Госдуме предложили наказывать военных за смартфоны в зоне спецоперации

Фото: Freepik

Депутаты Госдумы РФ предложили приравнять к дисциплинарным проступкам использование смартфонов и записывающих устройств военными в зоне СВО. Это следует из законопроекта, который опубликовали на сайте СОЗД.

«Нарушение запрета <…> Иметь при себе электронные изделия бытового назначения, в которых могут храниться или которые позволяют <…> Распространять или предоставлять аудио-, фото-, видеоматериалы и данные геолокации», — написали в документе.

Речь идет о гаджетах, позволяющих передавать данные с помощью интернета. Похожее нарушение уже внесли в список дисциплинарных проступков военнослужащих. За такие проступки могут назначить арест.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев выступил с предложением о наказании людей, которые распространяют фейки о военкорах, освещающих события в зоне СВО. Он подчеркнул, что это касается журналистов, чью работу согласовали с Минобороны РФ. Политик объяснил, что публицисты должны иметь «информационный иммунитет»  от давления из-за своей деятельности.

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