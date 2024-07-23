Депутат объяснил поправки об ответственности за использование гаджетов в зоне СВО

Депутат Картаполов: используемые в боевой работе гаджеты не запретят

Фото: РИА «Новости»

Нормы об аресте за нарушение запрета на использование гаджетов в зоне спецоперации не коснутся устройств, используемых для боевой работы. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в Telegram-канале.

«Законопроект направлен на обеспечение безопасности военнослужащих и подразделений», — уточнил парламентарий.

Депутат добавил, что ответил на «поспешные комментарии» о выдвинутой идее.

Законопроект предлагает отнести к грубым дисциплинарным проступкам применение в зоне СВО электронных устройств с функцией подключения к интернету, а также гаджетов, позволяющих вести съемку и передачу геоданных. Картаполов выступил одним из авторов инициативы.

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