Депутат объяснил поправки об ответственности за использование гаджетов в зоне СВО

Нормы об аресте за нарушение запрета на использование гаджетов в зоне спецоперации не коснутся устройств, используемых для боевой работы. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в Telegram-канале.
«Законопроект направлен на обеспечение безопасности военнослужащих и подразделений», — уточнил парламентарий.
Депутат добавил, что ответил на «поспешные комментарии» о выдвинутой идее.
Законопроект предлагает отнести к грубым дисциплинарным проступкам применение в зоне СВО электронных устройств с функцией подключения к интернету, а также гаджетов, позволяющих вести съемку и передачу геоданных. Картаполов выступил одним из авторов инициативы.