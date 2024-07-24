«Причем здесь смартфон?» Рогозин ответил Картаполову на слова о его ранении

Рогозин заявил, что в момент ранения зимой 2022-го у него не было смартфона

Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин заявил, что в момент ранения в 2022 году у него не было с собой смартфона. Политик в Telegram-канале прокомментировал заявление главы Комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, что якобы именно телефон помог ВСУ навести орудия на место, где отмечал день рождения Рогозин.

«А откуда у уважаемого Андрея Валериевича такие сведения? Причем здесь смартфон, которого у меня тогда и не было с собой, поскольку я за 15 минут до начала обстрела со своими бойцами с фронта в располагу вернулся?» — написал Рогозин.

Он спросил Картаполова, знает ли тот какую-нибудь информацию, которой не обладает следствие. По мнению сенатора, если глава Комитета ГД по обороне высказал этот аргумент только в защиту законопроекта о запрете использования телефонов на СВО, то «это не аргумент вовсе, а как раз наоборот».

Ранее в Госдуме РФ предложили приравнять к дисциплинарным проступкам использование в зоне СВО телефонов и других записывающих устройств военными. Речь идет о гаджетах, с помощью которых можно передавать данные по интернету.