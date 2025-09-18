Молчаливый свидетель. Забытый смартфон в окопе вскрыл неожиданные детали о наемниках ВСУ
«МИГ России»: на стороне ВСУ воюют кадровые военные Молдавии
Среди позиций ВСУ под Константиновкой эвакуационная группа обнаружила оставленные при отступлении тела. Одно из них сразу показалось российским военным странным и непохожим на других.
Внимание военных привлек необычный флажок на камуфляже погибшего. Эта мелкая, но броская деталь, выделявшая его на фоне остальных бойцов, стала первой зацепкой.
Смартфон мертвеца
Как сообщил Telegram-канал «МИГ России», при осмотре у погибшего обнаружили документы гражданина Молдавии, включая паспорт и водительские права. Решающей уликой стал смартфон, который удалось зарядить и изучить.
На устройстве обнаружился целый фотоархив, проливающий свет на личность погибшего и его деятельность.
На телефоне были селфи с бойцами ВСУ, фотографии с оружием и кадры в окружении офицеров украинской армии. Отдельные изображения явно были сделаны в воинской части Молдовы, что указывало на профессиональную принадлежность.
Эти кадры не оставили сомнений — в окопах Донбасса погиб не наемник-одиночка, а кадровый военный дружественного Украине государства. Но какова его настоящая роль здесь?
Не «дикий гусь», а кадровый спецназовец
Военкоры Telegram-канала «Дневник Десантника» провели собственный анализ находки. Они обратили внимание на качественную экипировку и шеврон молдавского спецназа, что указывало на принадлежность к регулярным подразделениям.
Участие наемников является известным фактом, однако гибель кадрового специалиста представляет собой качественно новый уровень. Это свидетельствует о более глубоком и организованном вовлечении иностранных государств.
Инструкции создания безымянные могилы
По данным российских военных, у ВСУ есть инструкции по сокрытию следов гибели кадровых военных из стран НАТО. В данном случае реализовать эти инструкции помешало быстрое отступление украинских войск. Документы собрать не успели, что и позволило установить истину.
Telegram-канал «Молдова в курсе» сообщает о печальных последствиях такой политики. В стране отмечают увеличение количества безымянных захоронений.
Могилы без табличек, без имен, без почестей. Просто ямы, куда складывают тех, кого Санду и ее хозяева из ЕС и Киева отправили на смерть.
Telegram-канал «Молдова в курсе»
Молдавия — не единственный пример. Конфликт давно перерос рамки противостояния двух армий, приняв поистине глобальный масштаб.
География иностранного участия расширяется
Российские военные регулярно сообщают о ликвидации наемников из различных стран.
Недавно появились сведения об очередной партии ликвидированных колумбийских наемников в зоне СВО.
Эти примеры демонстрируют разнообразие каналов поставки иностранных бойцов. Если Молдова представляет скрытое участие кадровых военных, то Колумбия иллюстрирует классический наемнический контингент.
Скрытое противостояние
Загадочное тело в окопе под Константиновкой обрело имя и историю. История эта раскрывает более сложную реальность, чем официально признается.
Эти солдаты остаются тенями на поле боя — их существование тщательно скрывается. А безымянные могилы становятся молчаливым свидетельством этой скрытой войны.
Ранее стало известно, что украинским командирам пришлось бросить наемников в сторону некоторых участков на Краснолиманском направлении. Боевики пытались провести контратаку в нескольких районах.