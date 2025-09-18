Среди позиций ВСУ под Константиновкой эвакуационная группа обнаружила оставленные при отступлении тела. Одно из них сразу показалось российским военным странным и непохожим на других.

Внимание военных привлек необычный флажок на камуфляже погибшего. Эта мелкая, но броская деталь, выделявшая его на фоне остальных бойцов, стала первой зацепкой.

Смартфон мертвеца

Как сообщил Telegram-канал «МИГ России», при осмотре у погибшего обнаружили документы гражданина Молдавии, включая паспорт и водительские права. Решающей уликой стал смартфон, который удалось зарядить и изучить.

На устройстве обнаружился целый фотоархив, проливающий свет на личность погибшего и его деятельность.

На телефоне были селфи с бойцами ВСУ, фотографии с оружием и кадры в окружении офицеров украинской армии. Отдельные изображения явно были сделаны в воинской части Молдовы, что указывало на профессиональную принадлежность.

Эти кадры не оставили сомнений — в окопах Донбасса погиб не наемник-одиночка, а кадровый военный дружественного Украине государства. Но какова его настоящая роль здесь?

Не «дикий гусь», а кадровый спецназовец

Военкоры Telegram-канала «Дневник Десантника» провели собственный анализ находки. Они обратили внимание на качественную экипировку и шеврон молдавского спецназа, что указывало на принадлежность к регулярным подразделениям.