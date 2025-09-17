Украинским командирам пришлось бросить наемников в сторону некоторых участков на Краснолиманском направлении. Об этом заявил в беседе с РИА «Новости» военный эксперт Андрей Марочко.

«За последние несколько суток отмечается активность украинских боевиков на сватовско-кременском участке [Краснолиманского направления]. <…> По данным радиоперехватов, также участвовали иностранные наемники», — сказал он.

По информации источников Марочко, украинские боевики пытались провести контратаку в районах Андреевки-Редкодуба и Андреевки-Новомихайловки. При этом для стабилизации ситуации армия России усилила удары по местам сосредоточения противника в тыловых районах.

Ранее украинские СМИ сообщили, что командиры скрывают от населения реальную ситуацию в Днепропетровской области, где вовсю наступает российская армия. По данным журналистов, Днепропетровское направление стало критическим для страны, наступление ВС России опасно для ВСУ.