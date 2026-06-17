Международный суд встал на сторону России. Как Украина проиграла битву за Крым

Юрист Семеновский: решение суда в Гааге станет аргументом РФ в спорах о Крыме

Суд в Гааге поставил точку в 10-летнем разбирательстве Украины против России за право на Керченский пролив, Азовское море и воды Черного моря вокруг Крыма. Арбитраж отверг все доводы киевского режима, фактически признав полуостров российским. Изменит ли это отношение мира к воссоединению и повлияет ли на урегулирование конфликта — в материале 360.ru.

Россия одержала победу в международном арбитраже по правам прибрежного государства в Черном море, Азовском море и Керченском проливе. Разбирательство длилось 10 лет, киевский режим сыпал обвинениями в якобы нарушении десятков статей Конвенции ООН по морскому праву, требовал вернуть контроль над ресурсами в акваториях Крыма и Приазовья, объявить Керченский пролив международным, демонтировать Крымский мост.

Постоянная палата третейского суда в Гааге отвергла притязания Украины. МИД России воспринял это как убедительную победу.

«Единственный эпизод, по которому сделан „реверанс“ в сторону Украины — указание на неполное соблюдение порядка проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) в рамках строительства Крымского моста, энергомоста и газопровода через Керченский пролив», — заявили дипломаты.

Россия выиграла суд по морским границам

Вынесенное в Гааге решение окончательное и не подлежит обжалованию, сообщил 360.ru юрист, доцент финансового университета при правительстве Игорь Семеновский. Он убежден, что вердикт одного из авторитетных международных судов усилит аргументацию правомерной позиции России в отношении принадлежности Крыма, Севастополя и в целом акватории Азовского и Черноморского морей.

«Позиция России, безусловно, усиливается. Но говорить о том, что есть какие-то окончательные победы с точки зрения других инстанций, решен вопрос антиправовой позиции стран Запада, здесь пока еще не стоит», — отметил Семеновский.