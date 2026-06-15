Захарова высмеяла проигрыш Украины по делу против России в Гаагском арбитраже

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала победу России над Украиной в международном арбитраже в Гааге. Пост она опубликовала в телеграм-канале .

«Нам обещали „Гаагу“ — мы ее получили», — емко отметила Захарова.

Россия одержала убедительную победу над Украиной по правам прибрежного государства в Черном и Азовском морях и Керченском проливе. Разбирательство длилось 10 лет.

Гаагский арбитраж отклонил требования Киева о демонтаже Крымского моста и объявлении «международным» Керченского пролива с правом прохода судов любых государств, в том числе и военных кораблей. Кроме того, Украине отказали в возврате контроля над углеводородными, рыбными и иными ресурсами в акваториях Крыма и Приазовья, а также в выплате каких-либо компенсаций или «репараций» от России за якобы нанесенный ущерб и их использование.

В МИД России ранее уточнили, что в состав арбитража входили независимые арбитры из Южной Кореи, России, Мексики, Великобритании и Алжира. Они вынесли единогласное решение.