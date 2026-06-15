Россия победила в арбитраже по правам прибрежного государства в Черном море

Россия выиграла международной арбитраж по правам прибрежного государства в Азовском море, Черном море и Керченском проливе. Об этом сообщила пресс-служба МИД.

В ведомстве уточнили, что в состав арбитража входили независимые арбитры из Южной Кореи, России, Мексики, Великобритании и Алжира. Орган вынес единогласное решение.

«Дело, имеющее крупное международно-правовое, геополитическое и историческое измерение, завершилось победой Российской Федерации», — подчеркнули в пресс-службе.

Окончательное решение по делу между Россией и Украиной огласили в понедельник в Гааге, уточнил МИД. Арбитраж также отклонил циничное требование представителей Украины о демонтаже Крымского моста и отказал в компенсации за использование природных ресурсов в акватории Крыма.

«Провалилась попытка Киева объявить Керченский пролив международным с правом прохода судов любых государств, включая военные корабли. Отвергнуты обвинения о нанесении ущерба экологии со стороны России в акватории Крыма», — добавили в дипломатическом ведомстве.

Ранее СК России завел уголовное дело на чиновников Нидерландов и Украины из-за хищения скифского золота.