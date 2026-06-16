Медведев: международный суд впервые признал суверенитет РФ в новых границах

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал решение постоянной палаты третейского суда в Гааге по спору о правах на акватории Черного и Азовского морей, Керченский пролив и воды вокруг Крыма. Свое мнение он выразил в мессенджере «Макс».

«С точки зрения долгосрочных интересов России это, конечно, хорошо. По сути, международный суд впервые признал суверенитет нашей страны в новых границах. И для будущего это имеет большое значение», — сказал Медведев.

Однако, учитывая текущую ситуацию, решение третейского суда безразлично, по мнению зампреда СБ. По его словам, украинская сторона «плевать хотела» на международное право и международные суды.

Постоянная палата третейского суда в Гааге завершила спор между Россией и Украиной по Керченскому проливу, Азовскому и Черному морям. Коллегия арбитров приняла решение в пользу России. Отклонены все претензии Киева, включая оспаривание суверенитета над Крымом, доступ к ресурсам и требования компенсаций.