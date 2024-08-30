Истребитель минус. Кто уничтожил F-16 на Украине

Один из переданных Украине Западом истребитель F-16 уничтожен. Точные причины до сих пор не назвали: официальные власти и США кивают на ошибку пилота, политики утверждают, что борт сбили украинские пэвэошники. Последнее больше похоже на правду, тем более что еще со Средневековья «дружественный огонь» отнюдь не редкость.

Истребитель F-16 сбили «дружественным огнем» Американский истребитель IV поколения F-16 — один из тех, что Запад передал Украине, — уничтожили 26 августа. Поначалу крушение приписали ошибке пилота. Якобы подполковник Алексей Месь с позывным Moonfish, который прошел обучение непосредственно в Великобритании, не справился с управлением. Член оборонного комитета Верховной рады Марьяна Безуглая вступилась за честь украинского летчика. Она заявила, что американский самолет сбили сами украинцы, причем американским же зенитно-ракетным комплексом Patriot. При этом «ни один из генералов не наказан». В ответ против нардепа призвали завести уголовное дело. Американцы со своей стороны признали, что Вооруженные силы Украины потеряли один из F-16. Правда, по их версии, истребитель не сбили — он потерпел аварию и разбился во время массированного ракетного обстрела со стороны армии России, сообщила газета The Wall Street Journal.

Фото: Украинский военный летчик, посмертно представленный к званию полковника, Алексей Месь, 2024 год / Викимедиа

Что потеря истребителя F-16 означает для США и Украины Примечательно, что обе версии — и «дружественный огонь», и ошибка пилота — выставляют в невыгодном свете как американцев, так и Украину, отметил в разговоре с 360.ru аналитик, редактор журнала «Материально-техническое обеспечение Вооруженных сил России» Борис Джерелиевский. «Прежде всего это ставит под сомнение квалификацию пилотов украинских ВВС. Для США все-таки предпочтительнее свалить гибель этого самолета на низкую квалификацию пилота, который якобы не справился с управлением», — уточнил эксперт.

Интересно С момента начала эксплуатации в 1978 году зафиксировали 671 случай крушения F-16. Погибли 208 пилотов и 98 человек, оказавшихся в зонах падения. Непосредственно американские ВВС потеряли 286 машин. Боевые потери в локальных войнах составили около 160 истребителей. С момента начала эксплуатации в 1978 году зафиксировали 671 случай крушения F-16. Погибли 208 пилотов и 98 человек, оказавшихся в зонах падения. Непосредственно американские ВВС потеряли 286 машин. Боевые потери в локальных войнах составили около 160 истребителей.

По мнению Джерелиевского, самой правдоподобной выглядит версия о том, что истребитель F-16 сбили сами украинцы. Самолеты подняли в воздух во время воздушной тревоги, чтобы их не могли уничтожить на земле. ЗРК Patriot захватил одну машину как цель и ликвидировал.

Почему нет системы опознания «свой — чужой»? Скорее всего, дело в том, что зенитно-ракетные комплексы и истребители поступали из разных источников. Поэтому вполне вероятно, что они не имели такой системы опознания, которая могла бы защитить их от «дружественного огня». Борис Джерелиевский

Происшествие с F-16 также ставит вопрос о том, насколько эффективно украинцы пользуются переданным им западным вооружением. Потеря истребителя, который так долго просили и наконец получили, — бесспорная имиджевая потеря и для Украины, и для США, резюмировал эксперт.

Фото: Один из переданных Украине истребителей F-16. Gianluca Vannicelli / Global Look Press

Что такое «огонь по своим» Случаи пальбы своих по своим считают характерной и неотъемлемой чертой любого военного конфликта. Как только это ни называют: «дружественный огонь», или friendly fire, фратрицид (от латинского fratricidium — «братоубийство»), «синий против синего» (blue versus blue, или blue-on-blue incident). Военные историки утверждают, что гибель от «дружественного огня» составляет до 20% всех боевых потерь. Собственно, именно потому стали появляться боевые раскраски и татуировки, системы паролей, флаги, гербы и отличительная военная форма — нужно же было как-то разобраться, где свой, где чужой.

Фото: Битвы при Барнете, Гентская рукопись / Викимедиа

Правда, эта система тоже не уберегала от ошибок. Например, во время Войны Алой и Белой розы в Битве при Барнете в 1471 году воины Ланкастеров просто перепутали виды солнц на знаменах: «звезду с лучами» графа Оксфорда приняли за «солнце в великолепии» Йорков. Так свои обстреляли союзников, и битва была проиграна. В мае 1943 года британцы устроили налет на немецкие плотины на реках Эдер, Мене, Зорпе и Эннепе. Вот только при этом погибли более тысячи советских людей — военнопленных и остарбайтеров, которых насильно угнали из СССР на работы в Германию. Нет, приносить извинения никто не стал.

Фото: Плотина Мене после налета, 17 мая 1943 года / Викимедиа

Весной 2003 года, во время Иракской войны, экипаж истребителя F-14 Tomcat решил атаковать иракский танк. Однако почему-то американские пилоты сбросили бомбу с лазерным наведением на колонну своей же военной техники, спецназовцев США и бойцов курдского сопротивления. Были убиты 22 человека, еще 80 получили ранения. Даже сегодня, когда все оружие буквально напичкано электроникой, а дроны и спутник помогают разведывать местность и действия неприятеля, удары своих по своим не редкость. Летом 2022 года журнал Rolling Stone рассказал, как подразделения наемников Международного легиона два часа вели перестрелку с украинскими военными.