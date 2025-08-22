Крупная махинация с выплатами на СВО. Офицеры-симулянты пошли под суд

В России раскрыли махинацию с выплатами за ранения и присуждением госнаград в 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде. Инициаторы аферы не только выдавали специально нанесенные увечья за боевые, но и распространяли фейки о своих подвигах, сообщил «Коммерсант» .

Ущерб 200 миллионов рублей

На бывшего командира бригады Артема Городилова и экс-начальника группы специальных операций Константина Фролова Главное военное следственное управление вышло по свидетельским показаниям штурмовика. Всего в деле 35 фигурантов и около сотни томов.

С февраля 2022 года свыше 30 военнослужащих 83-й ДШБ получили более 200 миллионов рублей выплат за ранения, полученные в зоне боевых действий. Некоторых вдобавок наградили орденами Мужества и медалями «За отвагу». Но экспертиза и слова свидетелей показали, что ранения лишь выдавались за боевые.

Просил стрелять ради выплат

Среди таких героев — подполковник Фролов. На его счету четыре ранения в зоне СВО, а всего, судя по нашивкам на форме, он получил семь — пять легких и два тяжелых. Экспертиза показала, что офицер пострадал не в боевых условиях. На допросе он признался, что попросил сослуживцев помочь получить компенсацию — выстрелить так, чтобы не задеть жизненно важные органы.