Крупная махинация с выплатами на СВО. Офицеры-симулянты пошли под суд
«Коммерсант»: Следком завершил расследование махинаций с выплатами в 83-й ДШБ
В России раскрыли махинацию с выплатами за ранения и присуждением госнаград в 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде. Инициаторы аферы не только выдавали специально нанесенные увечья за боевые, но и распространяли фейки о своих подвигах, сообщил «Коммерсант».
Ущерб 200 миллионов рублей
На бывшего командира бригады Артема Городилова и экс-начальника группы специальных операций Константина Фролова Главное военное следственное управление вышло по свидетельским показаниям штурмовика. Всего в деле 35 фигурантов и около сотни томов.
С февраля 2022 года свыше 30 военнослужащих 83-й ДШБ получили более 200 миллионов рублей выплат за ранения, полученные в зоне боевых действий. Некоторых вдобавок наградили орденами Мужества и медалями «За отвагу». Но экспертиза и слова свидетелей показали, что ранения лишь выдавались за боевые.
Просил стрелять ради выплат
Среди таких героев — подполковник Фролов. На его счету четыре ранения в зоне СВО, а всего, судя по нашивкам на форме, он получил семь — пять легких и два тяжелых. Экспертиза показала, что офицер пострадал не в боевых условиях. На допросе он признался, что попросил сослуживцев помочь получить компенсацию — выстрелить так, чтобы не задеть жизненно важные органы.
Федеральные СМИ успели рассказать о подвигах Фролова и его подчиненных. Например, сам он якобы удочерил спасенную из-под обстрела девочку, а сослуживец спас попавших под обстрел операторов БПЛА. Все это оказалось фейком.
Интересно, что четыре ордена Мужества и две медали «За отвагу», на которые уповала сторона защиты, выпрашивая освобождение Фролова, следователи сочли незаконно полученными. Кроме мошенничества ему инкриминировали взятку, незаконный оборот оружия, боеприпасов и взрывных устройств.
Суд над офицерами 83-й ДШБ
Гвардии полковник Городилов тоже признал вину. Его заподозрили в мошенничестве в особо крупном размере и задержали через неделю после Фролова — подчиненный дал на него показания. Его роль в махинациях инсайдеры не раскрыли. Оба офицера во время расследования просились на СВО.
Некоторые из 35 фигурантов признали вину полностью или частично, а также возместили ущерб. Уголовное дело в их отношении рассмотрит Луганский гарнизонный военный суд по месту совершения преступления.