Военного медика обвинили в подделке осколочных ранений

СК возбудил дело против военмедика за вживление осколков снарядов ради выплат

Следователи раскрыли махинацию с выплатами за ранения, благодаря которой злоумышленники получили 12 миллионов рублей. Военный медик специально вживлял пациентам осколки снарядов, сообщил председатель СКР Александр Бастрыкин в интервью РИА «Новости» .

«Военный медик, действуя вместе с двумя вышестоящими должностными лицами, проводил хирургические операции по вживлению осколков боеприпасов для имитации ранения», — рассказал он.

Подозреваемые оформляли документы с фиктивными сведениями, и «раненые» получали выплаты. Бастрыкин сообщил, что таким образом аферисты разжились 12 миллионами рублей.

На Камчатке силовики схватили группировку, которая вымогала выплаты у раненого жителя Петропавловска-Камчатского. Злоумышленники заставили его написать расписку о якобы имевшемся перед ними долге.