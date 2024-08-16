Фигурант дела комбрига ВДВ Городилова не признал вину

Подполковник Фролов не признал вину в мошенничестве и попросился назад на СВО

Подполковник Константин Фролов, ставший фигурантом дела о мошенничестве, не признал вину. Об этом сообщил ТАСС .

Офицер был подчиненным экс-командира 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады полковника Артема Городилова. Им обоим продлили арест до 19 ноября.

Фролов добавил, что хотел бы вернуться в зону специальной военной операции.

«Очень странно, когда у нас уголовники под домашним арестом, а я, офицер, нахожусь здесь, когда должен воевать. Я защищал свою Родину», — подчеркнул подполковник.

Фролов — кавалер трех орденов Мужества, медалей ордена «За заслуги перед Отечеством» и «За отвагу».

Городилова арестовали в начале июля. Полковник также не признал вину.

Ранее суд арестовал экс-замкомдива по тылу полковника Дмитрия Пешкова, которого обвинили в хищениях при поставках продовольственных пайков для участников СВО.