Бои в Днепропетровской области приобретают ожесточенный характер: ВС России развивают наступление и вынуждают ВСУ бросать в пекло самые боеспособные части и драгоценные резервы западной техники. Наблюдаются попытки вражеских контратак. Что происходит на участке СВО, который еще недавно был тылом украинской армии, — в материале 360.ru.

Цель ВСУ в Днепропетровской области Вооруженные силы Украины пытаются контратаковать в Днепропетровской области, сообщил спикер командования южной группировки украинской армии Владислав Волошин, чьи слова привело издание «Страна». «Мы проводим дальше контратакующие и штурмовые действия. <…> Ситуация там довольно непростая», — заявил военные. Он назвал целью контратак сдерживание российского наступления в регионе.

Интересно Проект Deep State сообщил о продвижении ВСУ в Днепропетровской области в районе Терноватой. Российская армия прошла вперед к Константиновке, бойцы стремятся взять главный узел обороны перед Краматорском на Славянско-Краматорском направлении.

Красная тряпка для Зеленского Долгое время в сводках СВО звучали привычные направления — Херсон, Запорожье и другие. Сейчас в инфополе прочно вошла новая территория — Днепропетровская область. По мнению экспертов, это говорит о серьезном изменении оперативной обстановки. «Представляете, были в сводках Запорожская область, Херсонская — и вдруг появилась Днепропетровская, где сейчас наблюдаются успехи ВС РФ. Это, собственно говоря, для Зеленского красная тряпка, потому что боевые действия переносятся вглубь Украины и в конфликт вовлекается новый регион», — заявил aif.ru военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Перенос линии боевого соприкосновения на Днепропетровщину означает крушение надежд Украины на стабилизацию ситуации. Это стратегический прорыв, приближающий ВС России к административным границам области.

Фото: Официальный сайт президента Украины

Натовский резерв пошел в расход Главком ВСУ Александр Сырский в сложившейся ситуации вынужден любой ценой остановить продвижение россиян и вытеснить их подразделения. Цена оказалась непомерно высокой. «В связи с этим враг бросает туда элитные части. Брошены и танковые резервы — „Леопарды“, „Абрамсы“. Их долго берегли, но сегодня западная техника горит на Днепропетровщине, противник несет большие потери личного состава», — отметил Матвийчук. Особенно ожесточенные бои развернулись у поселка Покровский.

Фото: Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Счет потерь на тысячи ВСУ теряют не только натовскую технику, но и военнослужащих. Цифры зашкаливают. «По имеющимся данным, потери противника с начала февраля составляют уже более тысячи человек», — сказал военный эксперт. По его словам, Сырский в попытках остановить ВС России на Днепропетровском направлении бросает в атаки элитные подразделения и танки НАТО, но ситуацию это особо не меняет. Поле боя остается за русской армией, которая методично перемалывает ресурсы врага.

Фото: The Presidential Office of Ukrai / www.globallookpress.com

Цель России — буферная зона Командование ВС России действует строго в рамках стратегической логики, обозначенной Верховным главнокомандующим. Речь идет не просто о тактическом продвижении, а о создании условий безопасности для мирных жителей. «Основная задача ВС РФ в Днепропетровской области остается неизменной — создать демилитаризованную буферную зону. Был приказ Верховного главнокомандующего создать такие условия, чтобы основные силы врага не могли доставать до нашей федеральной территории», — подчеркнул Матвийчук.

Фото: РИА «Новости»

Расклад сил в зоне СВО В Запорожской и Днепропетровской областях количественный расклад сил не изменился по сравнению с тем, что было неделю или месяц назад, рассказал 360.ru старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов. «Но изменилось то, что отключили Starlink, произошли некоторые заминки с Telegram. В войсках жаловались на торможение мессенджера. Судя по заявлениям ряда руководителей Минобороны, это торможение устранили, есть надежда, что украинское наступление приостановят», — отметил он.

Фото: РИА «Новости»

Почему ВСУ контратакуют в Днепропетровской области По словам Прохватилова, Днепропетровск и Запорожье — самые чувствительные точки для украинских войск.

Они же самые чувствительные для ВСУ. Так сказать, [контратакуют] для пиара. По направлению к Крыму — южное направление опасное. Типа «мы сейчас атакуем и перережем сухопутный коридор».

На самом деле, если и будут серьезные атаки со стороны ВСУ, то в направлении брянских лесов, считает эксперт. «Беспилотникам нечего делать в густых лесах. Если туда проходит ДРГ, ее трудно выковырять. Но наши там мониторят», — добавил он.

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Как быстро провалится контрнаступ ВСУ Контрнаступление ВСУ не представляет особых угроз, подчеркнул Прохватилов. «Это все мелкие успехи, которые даже тактическими сложно назвать. Никакой угрозы для стабильности позиционного тупика контрнаступление ВСУ не представляет. Имиджевый, политический эффект — да, конечно, большой», — заключил ученый.