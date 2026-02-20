Военный эксперт Матвийчук: ВСУ потеряли более 1000 человек с начала февраля

Вооруженные силы Украины терпят колоссальные потери на Днепропетровском направлении. Об этом aif.ru сообщил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«По имеющимся данным, потери противника с начала февраля составляют уже более 1000 человек», — заявил специалист.

По его словам, главком ВСУ Александр Сырский в стремлении остановить бойцов ВС России в Днепропетровской области бросает в смертельные атаки танки НАТО и элитные подразделения, но это никак не меняет ситуацию.

Основная задача российских войск в Днепропетровской области остается неизменной: создать демилитаризованную буферную зону по приказу верховного главнокомандующего. Основные силы и вражеская артиллерия не должны достать до федеральной территории России.

С начала СВО потери ВСУ превысили 1,5 миллиона человек, сообщил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба — первый заместитель начальника Генерального штаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской.