Киев воет под взрывами, а ВСУ прячутся по норам. Насыщенная пятница в зоне СВО
ВС РФ освободили Серебрянское лесничество и село Муравка
Окончание рабочей недели в зоне СВО оказалось насыщенным — российские войска освободили село Муравка, Серебрянское лесничество и вошли в Ямполь. В Киеве прогремела серия взрывов. Чем еще запомнится фронтовая пятница, 19 сентября, — в материале 360.ru.
Колючая проволока не спасла
Российские подразделения освободили Серебрянское лесничество в ЛНР, бои за которые шли с осени 2022 года. Бойцы уничтожили некоторые позиции ВСУ, некоторые сохранились. Подступы к бывшей линии обороны ВСУ окружает колючая проволока длиной в несколько километров, в лесу осталось множество неразорвавшихся снарядов.
Группировка войск «Центр» продолжила наступления на территории ДНР и Днепропетровской области, а также освободила населенный пункт Муравка в ДНР.
В результате прорыва обороны ВСУ и уничтожения фортификационных заграждений передовые отряды российских войск совершили рывок и с ходу вошли в населенный пункт Ямполь в ДНР. После прорыва военные начали закрепляться на улицах Мичурина и Партизанская.
Дроноводы провели ночную охоту
В ночь на 19 сентября расчеты ударных БПЛА «поохотились» на военную технику ВСУ. Дроноводы 51-армии ЮВО разгромили опорные пункты ВСУ, а также уничтожили автомобильную технику и живую силу противника.
Расчеты FPV-дронов группировки войск «Север» поразили скопление живой силы противника.
Киев под ударом
Серия мощных взрывов произошла в Киеве в ночь на 19 сентября. Местные паблики сообщили о 30 беспилотниках в небе над Украиной, из них 20 летели прямиком на Киевскую область.
Над столицей заметили восемь дронов. Один из них взорвался в Соломенском районе. Тревога в Киеве звучала уже вторую ночь подряд.
Сирены гудели и в других регионах Украины: Черниговской, Днепропетровской и Харьковской областях.
Прячутся от дронов
Командир расчета БПЛА 42-й гвардейской дивизии с позывным Вохан рассказал об изменении поведения украинских боевиков на позициях под Орехово Запорожской области.
По его словам, украинские военнослужащие больше не пытаются сбить беспилотники. Вэсэушники не хотят привлекать внимание и прячутся от дронов. Если боевики покажутся из укрытий — их ждет немедленное огневое поражение.
«Раньше, в прошлом году, раза два сбивали мой дрон (с помощью дробовиков и охотничьих ружей). А в последнее время такого нет. Но на самом деле они боятся вылезти, показать себя», — заявил Вохан.