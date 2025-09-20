Киев воет под взрывами, а ВСУ прячутся по норам. Насыщенная пятница в зоне СВО

Окончание рабочей недели в зоне СВО оказалось насыщенным — российские войска освободили село Муравка, Серебрянское лесничество и вошли в Ямполь. В Киеве прогремела серия взрывов. Чем еще запомнится фронтовая пятница, 19 сентября, — в материале 360.ru.

Колючая проволока не спасла

Российские подразделения освободили Серебрянское лесничество в ЛНР, бои за которые шли с осени 2022 года. Бойцы уничтожили некоторые позиции ВСУ, некоторые сохранились. Подступы к бывшей линии обороны ВСУ окружает колючая проволока длиной в несколько километров, в лесу осталось множество неразорвавшихся снарядов.

Группировка войск «Центр» продолжила наступления на территории ДНР и Днепропетровской области, а также освободила населенный пункт Муравка в ДНР.

В результате прорыва обороны ВСУ и уничтожения фортификационных заграждений передовые отряды российских войск совершили рывок и с ходу вошли в населенный пункт Ямполь в ДНР. После прорыва военные начали закрепляться на улицах Мичурина и Партизанская.