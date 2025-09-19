Украинские военные больше не пытаются сбить беспилотники российской группировки «Днепр» на позициях под Орехово Запорожской области. Об этом заявил командир расчета БПЛА 42-й гвардейской дивизии с позывным Вохан в беседе с РИА «Новости» .

По его словам, противник не хочет привлекать внимание и прячется от дронов. Если боевики покажутся из укрытий — их ждет немедленное огневое поражение.

«Раньше, в прошлом году, раза два сбивали мой дрон (с помощью дробовиков и охотничьих ружей). А в последнее время такого нет. Но на самом деле они боятся вылезти, показать себя», — объяснил военный.

Ранее украинские солдаты впали в истерику, когда в Запорожской области появился военный грузовик ВС России с новым тактическим знаком в виде черного квадрата. По словам председателя комиссии Общественной палаты Владимира Рогова, киевский режим воспринял это как признак переброски дополнительных сил, что вызвало панику у боевиков ВСУ.