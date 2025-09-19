Цель Банковая? Серия взрывов прогремела в Киеве: сирены воют без остановки

В Киеве прогремели взрывы, сигналы тревоги звучат в нескольких областях Украины

Серия мощных взрывов произошла в Киеве в ночь на 19 сентября. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Российское издание ссылается на данные украинских властей и местных мониторинговых каналов. По их версии, в небе над Украиной заметили около 30 беспилотников. Из них 20 двигаются прямым курсом на Киевскую область.

Непосредственно над столицей Украины зависли восемь ударных дронов. Кроме того, еще один БПЛА, как утверждал киевский градоначальник Виталий Кличко, взорвался в Соломенском районе.

К месту падения беспилотника стянули экстренные службы. Власти призвали жителей Киева проследовать в убежища.

О дронах в небе над украинской столицей сообщала и пресс-служба Воздушных сил ВСУ. Отдельное предупреждение выпустила местная военная администрация — здесь заявили, что «атака беспилотников» продолжается.

Сигналы воздушной тревоги зазвучали и в других регионах Украины. Сирены звучали в Киевской, Черниговской, Днепропетровской и Харьковской областях.

Взрывы Киев сотрясают уже вторую ночь подряд. В столице Украины объявляли воздушную тревогу и 18 сентября. Кличко временно ограничивал работу метрополитена.

Николаевское пророссийское подполье предполагало, что Россия может нанести по Украине серию «карающих ударов». Такие действия могли бы стать ответом на попытки украинских войск бить по российским нефтезаводам.