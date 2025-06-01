Киев показал отношение к «Стамбулу-2». Что будет на переговорах после обрушения мостов в России

Pogiba Alexandra/news.ru
Фото: Pogiba Alexandra/news.ru/www.globallookpress.com

Уже в понедельник, 2 июня, в Стамбуле должен стартовать второй раунд прямых переговоров России и Украины. В преддверии встречи в Брянской и Курской областях произошли обрушения мостов. В первом случае пролет переправы рухнул на проезжавший пассажирский поезд, во втором — мост обвалился, когда по нему проезжал грузовой локомотив. Чего добивается Киев? Сжигает мосты в попытке сорвать встречу в Турции? На что (совершенно напрасно) рассчитывает?

Подготовка к переговорам в Стамбуле 2 июня

Весь мир ждет продолжения российско-украинских переговоров, которые назначены на 2 июня в Стамбуле. Делегация России будет в том же составе, что и ранее. Планируется, что украинской стороне передадут меморандум по будущему мирному договору.

Президент республики Владимир Зеленский днем 1 июня подтвердил участие Киева во втором раунде переговоров и заявил, что в первую очередь Украина будет добиваться безусловного прекращения огня на 30 дней.

Заявлена на встрече и третья сторона: 30 мая спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что на переговорах в Стамбуле будут также присутствовать советники по безопасности от Франции, Германии и Великобритании.

Допустят ли европейцев на встречу — большой вопрос. Многие политологи считают, что новый раунд переговоров должен пройти без членов ЕС и им сочувствующих. Ведь все советники являются сторонниками продолжения военных действий. Возможно, они будут консультировать украинцев в перерывах.

IMAGO/Turkish Foreign Affairs
Фото: IMAGO/Turkish Foreign Affairs/www.globallookpress.com

Железнодорожная катастрофа в Брянской области: что известно сейчас

И вот буквально накануне второго раунда переговоров — поздним вечером 31 мая — в районе поселка Выгоничи Брянской области обрушился мост. В тот момент по нему ехали фура и легковой автомобиль, внизу проходил пассажирский поезд Климов — Москва.

Состав врезался в рухнувшее строение моста, с рельсов сошли локомотив и четыре вагона, один из них оказался раздавлен обломками моста. Жертвами ЧП стали семь человек, в том числе машинист локомотива, 71 человек пострадал, трое из них — дети.

В тяжелом состоянии находятся трое  — два мужчины из Московской области и пятимесячный мальчик.

Интересно

В связи с трагическими событиями в Выгоничском районе 2, 3 и 4 июня в Брянской области объявлены днями траура.
Фото: РИА «Новости»

Губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале оперативно информировал о состоянии пострадавших и происходящем на месте трагедии. О причинах ЧП не писал, но высказался в эфире «России 24».

«Произошел подрыв моста на трассе во время движения поезда, где было 388 пассажиров», — сказал он.

Обрушение моста в Курской области: подробности и фото

Еще одно ЧП на железной дороге произошло той же ночью на 48-м километре трассы Тросна-Калиновка в  Курской области. Подробности и фото с места опубликовал врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«Во время движения грузового локомотива произошло обрушение моста. Часть поезда рухнула вниз на автомобильную дорогу, которая находилась под мостом. Началось возгорание тепловоза — сотрудники МЧС его оперативно локализовали. Остальные составы находятся на платформе ж/д дороги», — уточнил он.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн
Фото: Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн/Telegram

По предварительной информации, один из машинистов тепловоза получил травмы ног. Его доставили в больницу. Автомобильную дорогу, находящуюся под мостом, перекрыли, движение пустили в объезд.

«Причина обрушения моста будет установлена. На месте работают все оперативные службы. Ситуацию держу на контроле», — добавил врио губернатора.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура
Фото: Московская межрегиональная транспортная прокуратура/Telegram
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Московская межрегиональная транспортная прокуратура
Фото: Московская межрегиональная транспортная прокуратура/Telegram
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Московская межрегиональная транспортная прокуратура
Фото: Московская межрегиональная транспортная прокуратура/Telegram
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Московская межрегиональная транспортная прокуратура
Фото: Московская межрегиональная транспортная прокуратура/Telegram
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И хотя официальную причину происшествия пока все еще не озвучили, Baza и еще ряд Telegram-каналов сообщили, что железнодорожный мост мог обрушиться из-за подрыва.

«По предварительным данным, одна из опор железнодорожного моста была повреждена взрывом сегодня в 2:30 ночи. В результате взрыва локомотив грузового поезда рухнул на трассу», — пояснил собеседник Baza.

Утром 1 июня стало известно о еще одном происшествии в Брянской области. На этот раз на перегоне Унеча — Жеча.

«Во время осмотра инфраструктуры специальной техникой железнодорожниками обнаружено повреждение пути. Никто не пострадал», — уточнили представители Московской железной дороги.

Движение пригородных поездов и поездов дальнего следования на данном участке приостановили.

Интересно

Днем 1 июня Главное управление разведки Украины заявило якобы о подрыве товарного поезда в Запорожской области. По версии ГУР, это произошло ночью 31 мая на участке железной дороги неподалеку от населенного пункта Акимовка, расположенного в Мелитопольском районе. Российская сторона эту информацию пока не комментировала.
Фото: РИА «Новости»

Взрывы против мира

Кто мог быть заинтересован в подрывах российских железнодорожных путей — секрет Полишинеля. Депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук в своем Telegram-канале без обиняков назвал украинского президента террористом. А его методы диверсий иронично окрестил «очередным шагом к миру по формуле Зеленского».

Стоит напомнить, что личные данные главы российской делегации в Стамбуле советника президента России Владимира Мединского и его близких несколькими днями ранее опубликовали на сайте «Миротворец». Также дипломату и его семье начали поступать многочисленные угрозы. Эти действия сильно идут вразрез с мирными намерениями, в которых клянется Украина.

Pogiba Alexandra/news.ru
Фото: Pogiba Alexandra/news.ru/www.globallookpress.com

Между тем зарубежные политологи убеждены, что тупик на переговорах в Турции рискует обернуться для украинцев гражданской войной и распадом страны. ВСУ могут расколоться на группировки, одни из которых продолжат атаки на Россию, другие — сложат оружие, а третьи просто начнут искать любые (и не всегда законные) пути выживания.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в беседе с ТАСС предупреждал, что при отказе от мирного урегулирования Украина рискует потерять Сумы, Харьков, Одессу и другие территории. При этом Зеленский накануне переговоров признался, что он не знает, чему они будут посвящены, и не имеет понятия, какая позиция у россиян.

Фото: РИА «Новости»

Интересно

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя обрушения мостов в Брянской и Курской областях, поразилась реакции на Украине. «Смотрите, какое злорадство, посмотрите, какая адская радость и у политических деятелей, общественных, и у тех, кого, видимо, этой идеологией заразили», — сказала дипломат в беседе с ТАСС.

Последствия обрушения мостов для переговоров в Стамбуле

Возможно, украинская сторона считает, что с помощью диверсий сможет во время переговоров настоять на прекращении огня. Но едва ли это изменит позицию России, отметил в разговоре с 360.ru политолог, кандидат политических наук, основатель и гендиректор Института политических исследований Сергей Марков. Российская сторона будет по-прежнему настаивать на своих условиях.

Зеленский вообще не хочет говорить о прекращении боевых действий, он хочет говорить о перемирии. Оно нужно ему для того, чтобы максимально перевооружить украинскую армию западным оружием, с помощью Запада нарастить производство дронов и провести массовую мобилизацию за счет того, что в условиях перемирия украинские мужчины перестанут скрываться.

Сергей Марков

Политолог отметил, что украинские власти также надеются вовремя перемирия добиться ввода войск Франции, Великобритании и других стран НАТО на территорию Украины. Они установят свои системы ПВО и объявят о «закрытии» неба.

«Российские цели остаются прежними: если перемирие, то только при условии, что на это время прекратятся оружейные поставки Запада. Также важны гарантии, что не будет ввода войск и прекратится мобилизация на Украине», — уточнил Марков.

По его словам, фактически это означает, что никакого перемирия не будет. Тем более что украинский режим четко говорит, что станет устраивать диверсии максимально часто.

Ministry of Defense of Ukraine
Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Запад играет вместе в Украиной

Украинские власти руководствуются западной психологией: они надеются давлением, шантажом, угрозами добиться какого-то результата. Но не понимают ни менталитет русских, ни их подхода, ни вообще обстановку, отметил лидер Российского Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич.

«Взрывы очень сильно навредили переговорному процессу: делать такие вещи в отношении России с учетом того, как мыслит по этому поводу ее президент Владимир Путин, — это контрпродуктивно и закончится для них крайне плачевно», — заверил эксперт.

По его мнению, украинская сторона делает все ради срыва мирных процессов, в надежде потом обвинить в этом Россию. Зеленского не интересуют долгосрочный мир и прекращение боевых действий, а нужна лишь передышки на месяц, для того, чтобы перевооружить армию. Ведь западные партнеры уже поставили все что нужно.

Сложившаяся ситуация — звенья одной цепи, подготовленной коллективным Западом, прежде всего американцами. Лицемерят все — и Запад, и президент США Дональд Трамп. Впрочем, у последнего есть искренность, но так называемое глубинное государство не даст ему по-настоящему привести дело к мирному процессу.

Франц Клинцевич

Депутат от партии «Справедливая Россия» и заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа подчеркнул, что Россия должна четко заявить: любые действия против ее граждан и самой страны не останутся безнаказанными. Украинские боевики и диверсанты должны быть уверены, что их найдут и они понесут заслуженное наказание.

Будь то попытки Зеленского, его администрации шантажом и угрозами воздействовать на переговорный процесс или неуправляемые действия со стороны экстремистских националистских группировок — все равно. Мы с этим боролись и мы будем продолжать с этим бороться!

Алексей Чепа

Переговорный процесс продолжится, отметил депутат. Но противники России должны четко знать, что их действия не окажутся без последствий. А политика шантажа не приведет к ожидаемым результатам, лишь наоборот.

Оценку ЧП в Брянской и Курской области в контексте грядущей российско-украинской встречи в Турции также дал военкор Александр Коц. По его мнению, сейчас совершенно очевидно одно: «Киев сжигает мосты перед переговорами».

«Не знаю, в какой тональности должна будет идти встреча в Стамбуле <…>. Свое отношение к ним Украина очень наглядно показала минувшей ночью», — подчеркнул он.

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