Киев показал отношение к «Стамбулу-2». Что будет на переговорах после обрушения мостов в России

Уже в понедельник, 2 июня, в Стамбуле должен стартовать второй раунд прямых переговоров России и Украины. В преддверии встречи в Брянской и Курской областях произошли обрушения мостов. В первом случае пролет переправы рухнул на проезжавший пассажирский поезд, во втором — мост обвалился, когда по нему проезжал грузовой локомотив. Чего добивается Киев? Сжигает мосты в попытке сорвать встречу в Турции? На что (совершенно напрасно) рассчитывает?

Подготовка к переговорам в Стамбуле 2 июня Весь мир ждет продолжения российско-украинских переговоров, которые назначены на 2 июня в Стамбуле. Делегация России будет в том же составе, что и ранее. Планируется, что украинской стороне передадут меморандум по будущему мирному договору. Президент республики Владимир Зеленский днем 1 июня подтвердил участие Киева во втором раунде переговоров и заявил, что в первую очередь Украина будет добиваться безусловного прекращения огня на 30 дней. Заявлена на встрече и третья сторона: 30 мая спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что на переговорах в Стамбуле будут также присутствовать советники по безопасности от Франции, Германии и Великобритании. Допустят ли европейцев на встречу — большой вопрос. Многие политологи считают, что новый раунд переговоров должен пройти без членов ЕС и им сочувствующих. Ведь все советники являются сторонниками продолжения военных действий. Возможно, они будут консультировать украинцев в перерывах.

Фото: IMAGO/Turkish Foreign Affairs / www.globallookpress.com

Железнодорожная катастрофа в Брянской области: что известно сейчас И вот буквально накануне второго раунда переговоров — поздним вечером 31 мая — в районе поселка Выгоничи Брянской области обрушился мост. В тот момент по нему ехали фура и легковой автомобиль, внизу проходил пассажирский поезд Климов — Москва. Состав врезался в рухнувшее строение моста, с рельсов сошли локомотив и четыре вагона, один из них оказался раздавлен обломками моста. Жертвами ЧП стали семь человек, в том числе машинист локомотива, 71 человек пострадал, трое из них — дети. В тяжелом состоянии находятся трое — два мужчины из Московской области и пятимесячный мальчик.

Интересно В связи с трагическими событиями в Выгоничском районе 2, 3 и 4 июня в Брянской области объявлены днями траура. В связи с трагическими событиями в Выгоничском районе 2, 3 и 4 июня в Брянской области объявлены днями траура.

Фото: РИА «Новости»

Губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале оперативно информировал о состоянии пострадавших и происходящем на месте трагедии. О причинах ЧП не писал, но высказался в эфире «России 24». «Произошел подрыв моста на трассе во время движения поезда, где было 388 пассажиров», — сказал он.

Обрушение моста в Курской области: подробности и фото Еще одно ЧП на железной дороге произошло той же ночью на 48-м километре трассы Тросна-Калиновка в Курской области. Подробности и фото с места опубликовал врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«Во время движения грузового локомотива произошло обрушение моста. Часть поезда рухнула вниз на автомобильную дорогу, которая находилась под мостом. Началось возгорание тепловоза — сотрудники МЧС его оперативно локализовали. Остальные составы находятся на платформе ж/д дороги», — уточнил он.

Фото: Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн / Telegram

По предварительной информации, один из машинистов тепловоза получил травмы ног. Его доставили в больницу. Автомобильную дорогу, находящуюся под мостом, перекрыли, движение пустили в объезд. «Причина обрушения моста будет установлена. На месте работают все оперативные службы. Ситуацию держу на контроле», — добавил врио губернатора.

Фото: Московская межрегиональная транспортная прокуратура / Telegram 1/4 Фото: Московская межрегиональная транспортная прокуратура / Telegram 2/4 Фото: Московская межрегиональная транспортная прокуратура / Telegram 3/4 Фото: Московская межрегиональная транспортная прокуратура / Telegram 4/4

И хотя официальную причину происшествия пока все еще не озвучили, Baza и еще ряд Telegram-каналов сообщили, что железнодорожный мост мог обрушиться из-за подрыва. «По предварительным данным, одна из опор железнодорожного моста была повреждена взрывом сегодня в 2:30 ночи. В результате взрыва локомотив грузового поезда рухнул на трассу», — пояснил собеседник Baza.

Утром 1 июня стало известно о еще одном происшествии в Брянской области. На этот раз на перегоне Унеча — Жеча. «Во время осмотра инфраструктуры специальной техникой железнодорожниками обнаружено повреждение пути. Никто не пострадал», — уточнили представители Московской железной дороги. Движение пригородных поездов и поездов дальнего следования на данном участке приостановили.

Интересно Днем 1 июня Главное управление разведки Украины заявило якобы о подрыве товарного поезда в Запорожской области. По версии ГУР, это произошло ночью 31 мая на участке железной дороги неподалеку от населенного пункта Акимовка, расположенного в Мелитопольском районе. Российская сторона эту информацию пока не комментировала. Днем 1 июня Главное управление разведки Украины заявило якобы о подрыве товарного поезда в Запорожской области. По версии ГУР, это произошло ночью 31 мая на участке железной дороги неподалеку от населенного пункта Акимовка, расположенного в Мелитопольском районе. Российская сторона эту информацию пока не комментировала.

Фото: РИА «Новости»

Взрывы против мира Кто мог быть заинтересован в подрывах российских железнодорожных путей — секрет Полишинеля. Депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук в своем Telegram-канале без обиняков назвал украинского президента террористом. А его методы диверсий иронично окрестил «очередным шагом к миру по формуле Зеленского». Стоит напомнить, что личные данные главы российской делегации в Стамбуле советника президента России Владимира Мединского и его близких несколькими днями ранее опубликовали на сайте «Миротворец». Также дипломату и его семье начали поступать многочисленные угрозы. Эти действия сильно идут вразрез с мирными намерениями, в которых клянется Украина.

Фото: Pogiba Alexandra/news.ru / www.globallookpress.com

Между тем зарубежные политологи убеждены, что тупик на переговорах в Турции рискует обернуться для украинцев гражданской войной и распадом страны. ВСУ могут расколоться на группировки, одни из которых продолжат атаки на Россию, другие — сложат оружие, а третьи просто начнут искать любые (и не всегда законные) пути выживания. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в беседе с ТАСС предупреждал, что при отказе от мирного урегулирования Украина рискует потерять Сумы, Харьков, Одессу и другие территории. При этом Зеленский накануне переговоров признался, что он не знает, чему они будут посвящены, и не имеет понятия, какая позиция у россиян.

Фото: РИА «Новости»

Интересно Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя обрушения мостов в Брянской и Курской областях, поразилась реакции на Украине. «Смотрите, какое злорадство, посмотрите, какая адская радость и у политических деятелей, общественных, и у тех, кого, видимо, этой идеологией заразили», — сказала дипломат в беседе с ТАСС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя обрушения мостов в Брянской и Курской областях, поразилась реакции на Украине. «Смотрите, какое злорадство, посмотрите, какая адская радость и у политических деятелей, общественных, и у тех, кого, видимо, этой идеологией заразили», — сказала дипломат в беседе с ТАСС.

Последствия обрушения мостов для переговоров в Стамбуле Возможно, украинская сторона считает, что с помощью диверсий сможет во время переговоров настоять на прекращении огня. Но едва ли это изменит позицию России, отметил в разговоре с 360.ru политолог, кандидат политических наук, основатель и гендиректор Института политических исследований Сергей Марков. Российская сторона будет по-прежнему настаивать на своих условиях.

Зеленский вообще не хочет говорить о прекращении боевых действий, он хочет говорить о перемирии. Оно нужно ему для того, чтобы максимально перевооружить украинскую армию западным оружием, с помощью Запада нарастить производство дронов и провести массовую мобилизацию за счет того, что в условиях перемирия украинские мужчины перестанут скрываться. Сергей Марков

Политолог отметил, что украинские власти также надеются вовремя перемирия добиться ввода войск Франции, Великобритании и других стран НАТО на территорию Украины. Они установят свои системы ПВО и объявят о «закрытии» неба. «Российские цели остаются прежними: если перемирие, то только при условии, что на это время прекратятся оружейные поставки Запада. Также важны гарантии, что не будет ввода войск и прекратится мобилизация на Украине», — уточнил Марков. По его словам, фактически это означает, что никакого перемирия не будет. Тем более что украинский режим четко говорит, что станет устраивать диверсии максимально часто.

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Запад играет вместе в Украиной Украинские власти руководствуются западной психологией: они надеются давлением, шантажом, угрозами добиться какого-то результата. Но не понимают ни менталитет русских, ни их подхода, ни вообще обстановку, отметил лидер Российского Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич. «Взрывы очень сильно навредили переговорному процессу: делать такие вещи в отношении России с учетом того, как мыслит по этому поводу ее президент Владимир Путин, — это контрпродуктивно и закончится для них крайне плачевно», — заверил эксперт. По его мнению, украинская сторона делает все ради срыва мирных процессов, в надежде потом обвинить в этом Россию. Зеленского не интересуют долгосрочный мир и прекращение боевых действий, а нужна лишь передышки на месяц, для того, чтобы перевооружить армию. Ведь западные партнеры уже поставили все что нужно.

Сложившаяся ситуация — звенья одной цепи, подготовленной коллективным Западом, прежде всего американцами. Лицемерят все — и Запад, и президент США Дональд Трамп. Впрочем, у последнего есть искренность, но так называемое глубинное государство не даст ему по-настоящему привести дело к мирному процессу. Франц Клинцевич

Депутат от партии «Справедливая Россия» и заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа подчеркнул, что Россия должна четко заявить: любые действия против ее граждан и самой страны не останутся безнаказанными. Украинские боевики и диверсанты должны быть уверены, что их найдут и они понесут заслуженное наказание.

Будь то попытки Зеленского, его администрации шантажом и угрозами воздействовать на переговорный процесс или неуправляемые действия со стороны экстремистских националистских группировок — все равно. Мы с этим боролись и мы будем продолжать с этим бороться! Алексей Чепа

Переговорный процесс продолжится, отметил депутат. Но противники России должны четко знать, что их действия не окажутся без последствий. А политика шантажа не приведет к ожидаемым результатам, лишь наоборот. Оценку ЧП в Брянской и Курской области в контексте грядущей российско-украинской встречи в Турции также дал военкор Александр Коц. По его мнению, сейчас совершенно очевидно одно: «Киев сжигает мосты перед переговорами». «Не знаю, в какой тональности должна будет идти встреча в Стамбуле <…>. Свое отношение к ним Украина очень наглядно показала минувшей ночью», — подчеркнул он.