О реабилитации и протезах. Как и где бойцы СВО из Подмосковья получают медицинскую помощь

Широкий спектр мер поддержки доступен бойцам СВО из Подмосковья. Они получают льготы и денежные выплаты, содействие в трудоустройстве, медицинскую помощь и современные протезы, бесплатно проходят реабилитацию и обследования у врачей. Подробнее об этом — в нашем материале.

Медицинская помощь для бойцов Всем участникам СВО предоставляют бесплатную медицинскую помощь, в том числе в изготовлении и ремонте зубных протезов, имплантов и коронок. Для этого нужно обратиться в медучреждение и предоставить справку об участии в спецоперации. За счет государства бойцы также регулярно проходят осмотры врачей и получают необходимые лекарства.

Фото: Медиасток.рф

В случае травмы участники СВО могут рассчитывать на бессрочное признание инвалидности, а при необходимости их обеспечивают современными протезами с микропроцессорным управлением и другими медицинскими изделиями. Соцработники также помогают создать комфортные условия дома, адаптировав помещение под нужды инвалидов.

Получившим серьезные травмы также выплачивают пособия — размер единовременной выплаты составляет от 100 тысяч до трех миллионов рублей в зависимости от тяжести увечья. Большое внимание в Московской области уделяют реабилитации: восстановить здоровье бойцы могут в «Ясенках» и других учреждениях, а с декабря этого года — в уникальном центре в Сергиевом Посаде.

Фото: подмосковный центр реабилитации «Ясенки» 1/9 Фото: подмосковный центр реабилитации «Ясенки» 2/9 Фото: подмосковный центр реабилитации «Ясенки» 3/9 Фото: подмосковный центр реабилитации «Ясенки» 4/9 Фото: подмосковный центр реабилитации «Ясенки» 5/9 Фото: подмосковный центр реабилитации «Ясенки» 6/9 Фото: подмосковный центр реабилитации «Ясенки» 7/9 Фото: подмосковный центр реабилитации «Ясенки» 8/9 Фото: подмосковный центр реабилитации «Ясенки» 9/9

Трудовые гарантии При отправке в зону СВО за мужчиной сохраняется рабочее место, а проведенное на передовой время засчитывается в трудовой стаж. Это дает возможность военнослужащему не тратить время на поиски новой работы после завершений контракта. Раньше такая мера действовала всего один год.

В течение полугода после возращения со службы домой боец может получить ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное время. Кроме того, при невыходе работодатель может уволить такого сотрудника по собственному желанию только спустя пять месяцев после прохождения службы. Оставшимся без работы бойцам по возвращении домой оказывают активное содействие в подборе вакансий, а те, кто ранее был трудоустроен в государственных учреждениях, могут вернуться туда в течение трех месяцев. Помощь в поиске работы также могут получить родственники военнослужащего.

Фото: Медиасток.рф

Льготы ЖКХ Бойцы СВО могут воспользоваться рассрочкой платежей за коммунальные услуги. Для этого нужно обратиться в управляющую компанию и приложить необходимые документы. Если решить эту проблему до отъезда не удалось, то подать заявку на погашение долга можно после возвращения со службы.

Кроме того, участникам СВО не начисляют пени за неоплату ЖКУ и взносов за капитальный ремонт, а при наличии задолженности, им не могут ограничить доступ к коммунальным ресурсам. Еще одна региональная мера поддержки — это подведение газа к жилым домам на льготных условиях. Причем работы проводят и на территории самого участка. Воспользоваться поддержкой может как сам военнослужащий, так и его родственники. Для этого на региональном портале запустили специальный сервис.

Фото: Медиасток.рф

Записаться на военную службу можно через «Госуслуги». Горячая линия по вопросам о службе по контракту: +7 495 990-77-77 Подробности о выплатах и льготах — на сайте контрактмо.рф.