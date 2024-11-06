Бойцы СВО смогут подать заявку о соцгазификации на «Госуслугах» Подмосковья

Новый сервис для участников СВО появился на региональном портале госуслуг в Подмосковье. Теперь бойцы или члены их семей могут подать онлайн-заявление на льготный договор газификации.

«Подмосковье уделяет большое внимание поддержке участников СВО. В регионе доступны 19 мер поддержки, одной из которых является социальная газификация. Получение этой льготы мы упростили и сделали более доступным: оформить заявление теперь можно онлайн», — рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

С начала года услугой воспользовались около девяти тысяч раз. Возможность заключить договор на бесплатную догазификацию есть у льготников Московской области при условии, если дом зарегистрирован в Росреестре, а житель оформил собственность. Газ проведут не только к участку, но и внутри дома.

В Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья добавили, что услуга «Заключение договора о подключении в рамках догазификации» доступна на региональном портале в разделе «Дом и ЖКХ» «Господдержка».

Новые онлайн-сервисы, приложения и голосовые помощники, которые экономят время и делают жизнь людей комфортнее, каждый год появляются в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев рассказал о цифровизации в регионе и перечислил самые востребованные направления.