Участникам СВО сохранят рабочие места на весь срок службы

Мишустин: рабочие места сохранятся за бойцами СВО на весь срок контракта

Рабочие места сохранятся за участниками специальной операции на весь срок службы по контракту. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

Кабмин рассмотрит поправки в Трудовой кодекс, чтобы скорректировать изменения в принятые ранее решения.

«За каждым участником специальной военной операции в соответствии с законодательством сохраняется его рабочее место», — подчеркнул председатель правительства.

По его словам, это позволит по окончании контакта не тратить время на поиски новой работы, а вернуться к выполнению своих прежних обязанностей. Раньше такая мера действовала год, теперь — весь срок службы.

Ранее Мишустин заявил, что Россия в условиях санкций особенно остро нуждается в технических специалистах, которые в будущем смогут составить новую промышленную элиту страны.