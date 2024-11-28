Участники СВО смогут пройти реабилитацию в новом центре в Сергиевом Посаде

Участники СВО смогут бесплатно пройти реабилитацию в центре имени Мещерякова в Сергиевом Посаде. Такой закон приняли на 99-м заседании Мособлдумы.

Новый реабилитационный центр в Сергиевом Посаде стал единственным в России предназначенным для молодых инвалидов с нарушением зрения и слуха. Его открыли в октябре этого года.

По словам председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, учреждение рассчитано на 110 мест. Уже в декабре туда заедут бойцы, которые пройдут трехмесячную реабилитацию.

Восстановить здоровье участники СВО также могут в «Ясенках» и на базе «Протэкс-центра» в Коломне. Этой работе в регионе уделяют большое внимание.

«Важно, чтобы героям, которые получили ранения, в тылу была оказана вся необходимая помощь. Огромное значение имеет качественная реабилитация бойцов с серьезными травмами. От этого зависит, как скоро они смогут социализироваться и вернуться к полноценной жизни», — подчеркнул Брынцалов.