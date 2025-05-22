От Харькова до Днепропетровска. Какой будет буферная зона на границе с Украиной

Вечером 22 мая президент Владимир Путин провел совещание с членами правительства, первым пунктом повестки которого стало восстановление и развитие приграничных регионов. Российский лидер объявил о создании буферной зоны на границе с Украиной. Где ее проведут и как будут обеспечивать безопасность мирного населения — в материале 360.ru.

Как Россия защитит приграничные регионы Обращение к правительству российский лидер начал с подведения итогов рабочей поездки в Курскую область, которая состоялась накануне. Глава государства посетил регион впервые после его полного освобождения. Путин отметил, что жители приграничья, пострадавшего от террористических методов ВСУ и иностранных наемников, нуждаются в дополнительной поддержке. Речь шла о восстановлении жилья, социальных и транспортных объектов, выплате компенсаций, поддержке переселенцев, вынужденных покинуть дом.

Фото: врио губернатора Курской области Александр Хинштейн / Telegram

Отдельно президент обратил внимание на разминирование территорий и ликвидацию неразорвавшихся снарядов не только в Курской, но и в Брянской и Белгородской областях, которые также пострадали и продолжают подвергаться обстрелам. Путин подчеркнул, что противник выбирает цели, не имеющие военного значения, и бьет по мирным объектам и домам людей. ВСУ охотятся за гражданским транспортом, включая автомобили скорой помощи, а также за сельхозтехникой.

Гибнут и получают ранения и женщины, и дети. Владимир Путин

Для обеспечения безопасности российские войска приступили к созданию буферной зоны вдоль границ. По словам президента, российские бойцы сейчас активно решают эту задачу и подавляют огневые точки противника.

Фото: РИА «Новости»

Где пройдет буферная зона с Украиной

О необходимости создания санитарной зоны в Харьковской области для защиты от обстрелов приграничных районов России президент говорил еще в 2024 году, напомнил в беседе с 360.ru военный эксперт Евгений Михайлов.

По его словам, к реализации задачи сейчас приступили по очевидной причине — российские военные наступают по всем направлениям. Буферная зона может охватить около 300 километров в глубину. Эти территории будут находиться под контролем России в так называемой серой зоне.

Интересно Буферная, или демилитаризованная зона — территория, созданная для отделения одного района от другого, часто с целью предотвращения конфликтов или ограничения контактов между ними. Буферная, или демилитаризованная зона — территория, созданная для отделения одного района от другого, часто с целью предотвращения конфликтов или ограничения контактов между ними.

Собеседник 360.ru допустил, что буферная зона пройдет по части Днепропетровской области и прилегающих к ней территорий.

После заявления президента западным партнерам Киева остается только гадать, что такое буферная зона и не будет ли она включать всю оставшуюся Украину. Евгений Михайлов военный эксперт

Эксперт подчеркнул, что меры могут позволить полностью защитить приграничье, однако все зависит от количества территорий, которые попадут в буферную зону. «В процессе формирования зоны станет понятно, что будет ставиться в защиту: какая военная техника, какое ПВО и какие системы наблюдения», — добавил Михайлов.

Фото: РИА «Новости»

Как будут восстанавливать пострадавшие регионы

Глава государства призвал не откладывать работы по восстановлению Курской, Белгородской и Брянской областей. Необходимо помочь населению вернуться в свои родные места, где это уже безопасно, восстановить инфраструктуру и работу предприятий, а также поддержать предпринимателей.

Для этого Путин поручил Минэкономразвития оперативно разработать программу комплексного восстановления регионов, которую обеспечат не только финансовыми ресурсами, но и техникой, и специалистами. К работе в этом направлении глава государства попросил подключиться представителей Минобороны, МВД, МЧС, Минстроя, министерств транспорта, энергетики, цифрового развития и связи, Минздрава, Министерства просвещения и других ведомств. Президент отметил, что при разработке программы важно поддерживать постоянный контакт с волонтерами и общественными организациями и учитывать обратную связь от жителей. «В ходе подготовки такой комплексной программы восстановления пострадавших регионов прошу меня регулярно информировать», — заключил Путин.