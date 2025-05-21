Путин поручил создать отдельную программу восстановления курских храмов

Президент России Владимир Путин поручил создать программу по восстановлению разрушенных в результате атак ВСУ храмов в Курской области. Об этом он заявил на рабочей встрече с главами муниципалитетов во время своего визита в регион.

«Попросил бы Александра Евсеевича (Хинштейна, врио губернатора Курской области — прим. ред.) <…> сделать просто отдельную программу, представить предложения по восстановлению не только самих основных зданий, но и хозяйства», — сказал он.

Российский лидер выразил уверенность в том, что в плановом порядке все разрушенные храмы Курской области будут не только восстановлены, но и обновлены и улучшены.

По данным Хинштейна, на текущий момент повреждения зафиксированы на территориях 33 храмовых объектов области.

Ранее представители Курской епархии Русской православной церкви сообщили, что треть храмов Суджанского церковного округа разрушена после вторжения Вооруженных сил Украины на территорию приграничья.