Путин впервые посетил Курскую область с момента ее полного освобождения

Президент России Владимир Путин посетил Курскую область. О его первом визите в регион с момента его полного освобождения от ВСУ сообщили на официальном сайте главы государства.

Президент встретился с представителями добровольческих организаций. Также прошла встреча главы государства с врио губернатора региона Александром Хинштейном.

«В городе Курчатов Владимир Путин провел совещание с руководителями муниципалитетов Курской области. Кроме того, президент посетил строящуюся Курскую АЭС-2», — заявили в пресс-службе.

Об полном освобождении Курской области от ВСУ стало известно 26 апреля. О завершении операции Путину доложил начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов. После доклада президент поздравил и поблагодарил российских бойцов.

На встрече с членами Совета законодателей глава государства заявил, что жителей курского приграничья необходимо поддержать. По его словам, люди в регионе держались очень мужественно. Президент поручил в полном объеме выполнить обязательства перед ними.