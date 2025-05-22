Путин объявил о создании буферной зоны на границе с Украиной

Российские войска приступили к созданию буферной зоны вдоль границы с Украиной. Об этом в ходе заседания с членами правительства заявил президент Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что в ходе своей поездки в Курскую область он пообщался с местными жителями, которые пожаловались на постоянные обстрелы со стороны ВСУ, которые используют террористические методы. Также они действуют и в других приграничных регионах.

«Речь идет и о Курской области, и о Брянской и Белгородской областях, которые также пострадали и подвергаются обстрелам. Причем цели противник выбирает, как правило, не имеющие военного значения. Мирные объекты, дома людей», — перечислил Путин.

Глава государства добавил, что запущенные украинскими боевиками дроны устраивают настоящую охоту за гражданским транспортом, атакуя автомобили скорой помощи и сельхозтехнику.

«Было принято решение о создании буферной зоны безопасности вдоль границ. Наши вооруженные силы сейчас эту задачу решают. Активно подавляются огневые точки противника, работа идет», — добавил президент.

Утром в четверг, 22 мая, украинский беспилотник атаковал машины главы Беловского района Курской области Николая Волобуева. Он получил серьезные ранения и врачи оценили его состояние как средней степени тяжести. Президент России Владимир Путин лично позвонил пострадавшему чиновнику и пообещал, что украинские боевики получат жесткий ответ.