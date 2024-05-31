Цепной пес в Киеве. Какое разрешение Байден дал Зеленскому и зачем?

Американцы разрешили ВСУ бить из своего оружия вглубь России, хотя с некоторыми оговорками. Украинцам придется слушаться заокеанских партнеров — команду игнорировать нельзя. Зачем это нужно самим Соединенным Штатам, разбирался 360.ru.

США разрешили ВСУ бить вглубь России?

Президент США Джо Байден действительно разрешил ВСУ наносить удары американским оружием по целям на территории России, но лишь близ Харьковской области, заявил госсекретарь Энтони Блинкен. По его словам, такая просьба поступила от самой Украины. Поводом назвали желание «защититься» от наступающей российской армии.

«Как вы слышали, он одобрил использование нашего оружия для этой цели. В дальнейшем мы продолжим делать то, что делали, а именно, при необходимости, адаптировать. И это, как я уже сказал, было отличительной чертой нашего взаимодействия и будет продолжаться», — сказал Блинкен.

Белый дом тоже признал, что украинские военные могут бить вглубь России реактивными системами залпового огня HIMARS, ракетными системами GMLRS и артиллерией, но не дальнобойными ракетами ATACMS, сообщила газета Wall Street Journal.