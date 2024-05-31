Цепной пес в Киеве. Какое разрешение Байден дал Зеленскому и зачем?
Политический советник Маркелов: Украина не станет бить вглубь России
Американцы разрешили ВСУ бить из своего оружия вглубь России, хотя с некоторыми оговорками. Украинцам придется слушаться заокеанских партнеров — команду игнорировать нельзя. Зачем это нужно самим Соединенным Штатам, разбирался 360.ru.
США разрешили ВСУ бить вглубь России?
Президент США Джо Байден действительно разрешил ВСУ наносить удары американским оружием по целям на территории России, но лишь близ Харьковской области, заявил госсекретарь Энтони Блинкен. По его словам, такая просьба поступила от самой Украины. Поводом назвали желание «защититься» от наступающей российской армии.
«Как вы слышали, он одобрил использование нашего оружия для этой цели. В дальнейшем мы продолжим делать то, что делали, а именно, при необходимости, адаптировать. И это, как я уже сказал, было отличительной чертой нашего взаимодействия и будет продолжаться», — сказал Блинкен.
Белый дом тоже признал, что украинские военные могут бить вглубь России реактивными системами залпового огня HIMARS, ракетными системами GMLRS и артиллерией, но не дальнобойными ракетами ATACMS, сообщила газета Wall Street Journal.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что это лишь очередной раз показывает, насколько сильно Штаты вовлечены в украинский конфликт. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов добавил, что решения США и их союзников не скажутся на ходе СВО.
Зачем это нужно США
Американцы отлично понимают, что ВСУ и так давно используют их оружие для ударов по России. Но Штаты хотят сохранить статус «управляющего процессами» в украинском конфликте. При этом им абсолютно все равно, что будет происходить на поле боя, пояснил 360.ru политический советник Сергей Маркелов.
Условно говоря, Соединенные Штаты сами выбирают, что будет их проблемой, а что нет. Все, что будет их усиливать, они присваивают себе. Все, что их будет ослаблять, отдадут другим. Будут вешать это на Евросоюз, Украину, человеческий фактор, обстоятельства, Россию, Китай — на кого угодно.
Сергей Маркелов
Собственно, этим и занимается вся американская пропаганда. Все интерпретации событий оценивают лишь по одному критерию: куда направлен эффект?
Если все сделано правильно, то виноваты все вокруг, а позиции США как «глобальной державы» укрепились, отметил политолог.
Три команды для Украины
Украина по большей части слушается заокеанского партнера, особенно в том, что действительно важно. Существует три вида команд.
Одни, по словам Маркелова, требуют стопроцентного исполнения. Например — не трогать глубинную гражданскую инфраструктуру России.
Любые переходы на глубинные гражданские объекты в России — это, безусловно, история, которая ложится тенью на Соединенные Штаты и доставит им столько головной боли, что гораздо проще этого не делать. И Украина соблюдает.
Сергей Маркелов
Другой тип команд, предусматривающий некоторую свободу в исполнении, — нечто из разряда «мы не рекомендуем, но если вы туда залезете, то ради Бога», уточнил политолог. И последний, третий тип команд, в которых мелким шрифтом, как в банковских договорах, есть приписка «делайте, что хотите».