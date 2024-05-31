Стало известно, как Россия ответит на разрешение ВСУ бить по ее территории

Картаполов: РФ асимметрично ответит на разрешение ВСУ бить по своей территории

«Разрешение» Соединенных Штатов на нанесение ударов вглубь российской территории украинскими боевиками не скажется на ходе СВО, Россия ответит на них «асимметрично, но чувствительно». Об этом РИА «Новости» сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Он подчеркнул, что угрозы скорее появятся для самих США.

«Раз они повышают градус эскалации, хорошо, мы ответим — асимметрично, но чувствительно», — подчеркнул Картаполов.

Накануне, 30 мая, СМИ писали, что Соединенные Штаты по-прежнему сомневаются, позволять ли Украине бить американским оружием по территории России. Позже сообщалось, что президент США Джо Байден втайне дал такое разрешение.

Германия разрешила ВСУ использовать западное оружие против целей РФ для борьбы с продвижением ее армии в Харьковской области. При этом свои войска на Украину ФРГ направлять не станет.