Кредитные каникулы и юридическая помощь. Какие еще льготы положены участникам СВО в Подмосковье

Кредитные каникулы, профессиональное обучение и приостановка исполнительных производств. Эти и другие меры поддержки доступны подмосковным военнослужащим. Им и их семьям в регионе уделяют особое внимание, что позволяет участникам СВО заметно улучшить условия жизни. Каждую неделю 360.ru рассказывает об отдельных формах льгот. В этом материале — о банковских привилегиях, преимуществах статуса ветерана и бесплатной юридической помощи.

Банковские льготы Военнослужащие могут воспользоваться каникулами по потребительскому и ипотечному кредиту. Их предоставляют по заявлению на весь срок службы по контракту плюс 30 дней. Кроме того, на этот период сумма не будет облагаться процентом.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

В случае смерти военнослужащего или приобретения им инвалидности первой группы, долги списываются. Оформить кредитные каникулы можно до конца 2025 года.

Льготы для ветеранов Статус ветерана боевых действий получают все участники спецоперации. Удостоверение можно оформить по решению профильных ведомств без дополнительной подачи заявления. Ветеранам дополнительно доступен целый ряд мер поддержки. Так, они могут получить компенсацию половины стоимости аренды жилья, ремонта квартиры, платы услуг по управлению домом или взносов за капремонт.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Ветеранам положены льготы по пенсионному обеспечению, а также преимущество вступления в жилищные, гаражные, строительные кооперативы при покупке земельных участков. После выхода на пенсию участникам СВО предоставляют обслуживание в тех же больницах, где они проходили лечение во время службы. Их также обеспечивают протезами и другими ортопедическими изделиями.

Ветераны могут выбирать любое удобное для отпуска время, а также по необходимости им предоставляют ежегодный отдых без сохранения зарплаты сроком до 35 дней. Военнослужащие могут пройти профессиональное обучение и получить дополнительное образование за счет средств работодателя. Кроме того, им предоставляют обслуживание без очереди в культурных и спортивных объектах. Иные льготы Время прохождения военной службы учитывается при исчислении стажа для установления страховой пенсии. В двойном размере засчитывается время пребывания в добровольческом формировании.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

В отношении участников СВО приостанавливают судебные и исполнительные производства. Однако это не распространяется на требования по алиментам и обязательствам о возмещении вреда из-за смерти кормильца. На выплаты военнослужащих запрещено накладывать арест и обращать взыскания.

Получить можно и ряд других льгот. Среди них — бесплатная юридическая помощь, возможность оформления проездных документов дальнего следования в кассах без очереди, возвращения денег за неиспользованную туристическую путевку и оплата расходов на погребение и право быть захороненным на воинском кладбище. Кроме того, по решению Мособлдумы военнослужащие и их семьи могут получить бесплатное представление интересов в суде.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Записаться на военную службу можно через «Госуслуги». Горячая линия по вопросам о службе по контракту: +7 495 990-77-77 Подробности о выплатах и льготах — на сайте контрактмо.рф.